«Атлетик» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.03.2024)

1709464052

сегодня, 14:07

Ставки букмекеров

«Барселона» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.35. В то время на победу «Атлетика» из Бильбао коэффициент составляет 3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.03. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Атлетик» находится в хорошем настроении, ведь вышел в финал кубка Испании, уверенно обыграв «Атлетико» (3:0) в ответном матче. Команда сыграет с «Мальоркой» и имеет большие шансы на трофей. В чемпионате Испании клуб из Бильбао идет только пятым с 49 баллами и отставанием от ближайшего соперника на четыре пункта. В крайнем туре чемпионата Испании «Атлетик» уступил на выезде «Бетису» (1:3).

«Барселона» все еще идет на третьем месте в Ла Лиге, но отстает от «Жироны» всего на два пункта. Мадридский «Реал» будет сложно догнать в борьбе за чемпионство, но теоретически шансы еще имеются. Предстоящий матч будет очень сложным для гостей, которые тут уже проигрывали ни один раз. В прошлом туре «Барселона» не оставила шансов «Хетафе» (4:0), а ранее сыграла вничью с «Наполи» на выезде в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

«Атлетик» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Атлетико»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, команды будут играть достаточно остро в атаке и несмотря на статистику, смогут отличиться минимум по одному разу в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.