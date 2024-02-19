«Атлетик» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (19.02.2024)

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вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Жироны» оценивается по коэффициенту 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Атлетик» уже долго идет без поражений, но допускает и ничейные результаты. Коллектив из Бильбао на данный момент занимает пятое место с 46 баллами и отстали на пять пунктов от «Атлетико». Коллектив очень хочет побороться за место в Лиге чемпионов, но «Жирону» обыграть не так просто, несмотря на спад бывшего лидера Ла Лиги. В прошлом туре «Атлетик» сыграл вничью с «Альмерией» (0:0), а ранее переиграл мадридский «Атлетико» (1:0).

«Жирона» идет на второй позиции в Ла Лиге, но уже заметно отстает от «Реала» и вряд ли сможет серьезно побороться за чемпионство с «королевским клубом». Тем не менее, для коллектива важно сохранить место в топ-4, ведь сейчас в их активе 56 баллов, то на два пункта больше, чем у «Барселоны» при одной игре в запасе. Два последних поединка «Жироны» завершились разгромным поражением от «Реала» (0:4) и ничьей с «Реалом» Сосьедад (0:0).

Информация для ставок

«Атлетик» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча «Жироны» завершились исходом «обе забьют — нет»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетик» находится в хорошей форме, о чем свидетельствует статистика последних встреч команды. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88.