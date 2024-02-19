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«Атлетик» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (19.02.2024)

вчера, 11:12
Атлетик

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Жироны» оценивается по коэффициенту 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Атлетик» уже долго идет без поражений, но допускает и ничейные результаты. Коллектив из Бильбао на данный момент занимает пятое место с 46 баллами и отстали на пять пунктов от «Атлетико». Коллектив очень хочет побороться за место в Лиге чемпионов, но «Жирону» обыграть не так просто, несмотря на спад бывшего лидера Ла Лиги. В прошлом туре «Атлетик» сыграл вничью с «Альмерией» (0:0), а ранее переиграл мадридский «Атлетико» (1:0).

«Жирона» идет на второй позиции в Ла Лиге, но уже заметно отстает от «Реала» и вряд ли сможет серьезно побороться за чемпионство с «королевским клубом». Тем не менее, для коллектива важно сохранить место в топ-4, ведь сейчас в их активе 56 баллов, то на два пункта больше, чем у «Барселоны» при одной игре в запасе. Два последних поединка «Жироны» завершились разгромным поражением от «Реала» (0:4) и ничьей с «Реалом» Сосьедад (0:0).

Информация для ставок

  • «Атлетик» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Три последних матча «Жироны» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах
  • Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетик» находится в хорошей форме, о чем свидетельствует статистика последних встреч команды. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 14:13
Букмекеры предполагают, что каталонцы развалятся после крупного поражения от Реал Мадрида в прошлом туре, опустят руки и станут проигрывать и дальше. Позволю себе в этом усомниться. Атлетик, конечно, дома хорош, факт есть факт. Но и соперник к нему в гости едет очень серьёзный. В первом круге текущего сезона команды расписали мировую в личной встрече (1-1). В прошлом сезоне оба коллектива были слабее себя сегодняшних, а Жирона выиграла оба матча чемпионата: 3-2 и 2-1. После домашнего 0-3 от "сливочных", многие думали, что каталонцы сломаются ещё тогда, в сентября. Но команда Мичела вопреки скептикам выдала серию из 15 матчей без поражения в чемпионате. Думаю, что и сейчас гости не проиграют второй раз подряд и как минимум ничью из Бильбао привезут. Мой прогноз - Х2.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:09
Жироне не просто придётся в гостях, но думаю не проиграет - 2Х.
Гость
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