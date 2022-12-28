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«Атлетико» — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.12.2022)

вчера, 23:02
Атлетико (Мадрид)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Эльче» оценивается по коэффициенту 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.285.8613.08
Лига Ставок 1.27 6.00 12.00
Мелбет 1.25 6.70 14.50
1XBET 1.31 5.85 12.00

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.08. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Атлетико» завершил первую половину сезона с ужасными результатами, а именно одной победой в пяти последних турах Ла Лиги, не говоря про вылет из группы Лиги Чемпионов. Сейчас «матрасники» идут на пятом месте с 24 баллами в очень плотной турнирной таблице, поэтому каждая следующая осечка может привести к еще большим потерям. В прошлой игре кубка Испании «Атлетико» одолел «Арентейро» (3:1), а в товарищеском матче обыграл «Понферрадину» (4:2).

«Эльче» является самой безнадежной командой Ла Лиги на данный момент и главным кандидатом на понижение в классе. На данный момент коллектив смог набрать четыре балла и отстает от ближайшего соперника на семь пунктов, что уже говорит о больших проблемах, которые необходимо начинать решать прямо следующего поединка. В матче кубка Испании «Эльче не имел проблем с „Гвадалахарой“ (3:0), а ранее в товарищеском матче проиграл „Генку“ (2:3).

Информация для ставок

  • „Атлетико“ выиграл только четыре поединка из последних десяти во всех турнирах
  • 11 последних матчей „Эльче“ завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • „Атлетико“ выиграл девять из десяти последних матчей у „Эльче“
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют — нет“

Прогноз

„Атлетико“ даже не в лучших физических кондициях обязан обыгрывать абсолютного аутсайдера Ла Лиги. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.39 2.11 1.80 1.64 2.39
Лига Ставок 2.10 1.71 1.66 2.19
Мелбет 2.23 1.77
1XBET 2.14 1.83
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