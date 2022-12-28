«Атлетико» — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.12.2022)

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вчера, 23:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Эльче» оценивается по коэффициенту 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.08. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Атлетико» завершил первую половину сезона с ужасными результатами, а именно одной победой в пяти последних турах Ла Лиги, не говоря про вылет из группы Лиги Чемпионов. Сейчас «матрасники» идут на пятом месте с 24 баллами в очень плотной турнирной таблице, поэтому каждая следующая осечка может привести к еще большим потерям. В прошлой игре кубка Испании «Атлетико» одолел «Арентейро» (3:1), а в товарищеском матче обыграл «Понферрадину» (4:2).

«Эльче» является самой безнадежной командой Ла Лиги на данный момент и главным кандидатом на понижение в классе. На данный момент коллектив смог набрать четыре балла и отстает от ближайшего соперника на семь пунктов, что уже говорит о больших проблемах, которые необходимо начинать решать прямо следующего поединка. В матче кубка Испании «Эльче не имел проблем с „Гвадалахарой“ (3:0), а ранее в товарищеском матче проиграл „Генку“ (2:3).

Информация для ставок

„Атлетико“ выиграл только четыре поединка из последних десяти во всех турнирах

11 последних матчей „Эльче“ завершились тоталом больше 2.5 мячей

„Атлетико“ выиграл девять из десяти последних матчей у „Эльче“

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют — нет“

Прогноз

„Атлетико“ даже не в лучших физических кондициях обязан обыгрывать абсолютного аутсайдера Ла Лиги. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.