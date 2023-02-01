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«Атлетико» — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.02.2023)

вчера, 19:56
Атлетико (Мадрид)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Хетафе» оценивается по коэффициенту 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Испания. Примера 2022/2023
Атлетико
Хетафе
ВыигрышВыигрышНичьяПроигрышВыигрыш
- : -
04 февраля 2023, 20:30
суббота
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.444.2610.57
1XBET 1.45 4.40 10.00

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

«Атлетико» немного улучшил свои результаты в Ла Лиге и за пять последних туров смог набрать 10 очков. Команда из Мадрида пытается закрепиться на четвертом месте с 34 баллами, но отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. В матче с одной из самых закрытых команд чемпионата Испании, «матрасникам» придется искать ключи к воротам гостей. В прошлом туре «Атлетико» минимально одолел «Осасуну» (1:0), а ранее покинул кубок Испании после поражения в дополнительное время от «Реала» (1:3).

У «Хетафе» вновь пошла черная полоса и команда не набирала еще очки в 2023 году. Это повлияло на ее место в турнирной таблице и теперь коллектив располагается на 19 месте с 17 очками. Отставание от 17 позиции составляет всего три пункта, поэтому для футболистов еще ничего не потеряно. Два последних матча «Хетафе» завершились поражениями от «Барселоны» (0:1) и «Севильи» (1:2).

Информация для ставок

  • «Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Хетафе» проиграл четыре из пяти последних выездных поединков
  • «Атлетико» выиграл девять из десяти последних матчей у «Хетафе»

Прогноз

«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать аутсайдера Ла Лиги на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.88 1.57 2.54 1.25 4.23
1XBET 1.61 2.53
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:22
Думаю, что Атлетико выиграет этот матч, пора бы уже начать серию побед
Гость
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