«Атлетико Насьональ» — «Хуниор Барранкилья». Прогноз на матч Колумбийской А-лиги (27.01.2022)

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вчера, 16:58

27 января 2022 года «Атлетико Насьональ» примет на своем стадионе «Хуниор Барранкилью» в рамках очередного тура Колумбийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Колумбии.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка являются хозяева поля. Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05. Еще одна ставка — победа «Хуниор Барранкильи» по 4.10. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 2.75.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Атлетико Насьональ» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — один балл. У команды одна ничья, один забитый мяч и один пропущенный гол. В последних матчах этот коллектив выглядит не лучшим образом. «Насьональ» не может похвастаться хорошими результатами. У клуба ничья с «Кортулуа» со счетом 1:1, а также с «Хуниором» 1:1 и победа над «Перейрой» 5:1. В других встречах этот клуб часто проигрывал.

«Хуниор» является лидером турнирной таблицы Колумбийской А-лиги. В активе клуба — три балла. У команды одна победа, три забитых и один пропущенный мяч. В последних встречах «Хуниор» выглядит неплохо, часто набирает очки и много забивает. «Хуниор» выиграл у «Патриотаса» со счетом 3:1, а также сыграл вничью с «Атлетико Насьоналем» 1:1 и уступил «Депортиво Кали» 2:0. В остальных матчах у команды все хорошо.

Информация для ставок

«Хуниор» проиграл всего один матч из последних пяти

«Атлетико Насьональ» не проигрывает три поединка подряд

У «Хуниора» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.75. Оба клуба неплохо смотрятся в атаке в нынешнем сезоне.