«Атлетико Паранаэнсе» – «Шапекоэнсе»: прогноз на матч чемпионата Бразилии (28.06.2021)

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вчера, 16:53

В седьмом туре бразильской Серии A «Атлетико» на домашней арене сыграет против «Шапекоэнсе».

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победу хозяев в этой встрече. Ставки на победу «Атлетико» букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 1.58. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.75, а победа «Шапекоэнсе» идет за 6.65.

Букмекер считает, что поединок закончится в низовом формате. Исход с ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.59, ТБ (2,5) – 2.51.

Форма команд

К очередному туру чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» подходит на второй позиции в турнирной таблице. Сыграв пять матчей в Серии A, команда набрала 12 очков, одержав победы над «Америкой МГ» (1:0), «Жувентуде» (3:0), «Гремио» (1:0) и «Атлетико Гоияниенсе» (2:1).

Единственное фиаско в чемпионате «Атлетико» потерпел в прошлом туре. Неудачным для команды оказался выезд в гостя к «Баия» (1:2).

«Шапекоэнсе» еще не знает вкуса побед в стартовавшем бразильском чемпионате. В пассив себе команда занесла три поражения. Еще в трех поединках сегодняшние гости разделили очки со своими соперниками, последовательно сыграв вничью с «Сеарой» (0:0), «Сан-Паулу» (1:1) и «Атлетико Минейро» (1:1).

В общем зачете Серии A «Шапекоэнсе» обосновался на 18-м месте.

Статистика

• В 14 из 15 прошлых гостевых матчей «Шапекоэнсе» в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)

• «Атлетико» побеждал в 4 прошлых домашних матчах Серии A

• «Шапекоэнсе» не выигрывал в 17 из 19 предыдущих выездных поединков лиги

• «Атлетико» не проигрывал в 11 из 12 предыдущих встреч с соперником

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.45 на победу сборной Италии в матче против Австрии.