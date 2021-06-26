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«Атлетико Паранаэнсе» – «Шапекоэнсе»: прогноз на матч чемпионата Бразилии (28.06.2021)

вчера, 16:53

В седьмом туре бразильской Серии A «Атлетико» на домашней арене сыграет против «Шапекоэнсе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.543.658.66
Лига Ставок 1.58 3.65 6.40
Мелбет 1.61 3.76 6.25
1XBET 1.61 3.76 6.25

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победу хозяев в этой встрече. Ставки на победу «Атлетико» букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 1.58. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.75, а победа «Шапекоэнсе» идет за 6.65.

Букмекер считает, что поединок закончится в низовом формате. Исход с ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.59, ТБ(2,5) – 2.51.

Форма команд

К очередному туру чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» подходит на второй позиции в турнирной таблице. Сыграв пять матчей в Серии A, команда набрала 12 очков, одержав победы над «Америкой МГ» (1:0), «Жувентуде» (3:0), «Гремио» (1:0) и «Атлетико Гоияниенсе» (2:1).

Единственное фиаско в чемпионате «Атлетико» потерпел в прошлом туре. Неудачным для команды оказался выезд в гостя к «Баия» (1:2).

«Шапекоэнсе» еще не знает вкуса побед в стартовавшем бразильском чемпионате. В пассив себе команда занесла три поражения. Еще в трех поединках сегодняшние гости разделили очки со своими соперниками, последовательно сыграв вничью с «Сеарой» (0:0), «Сан-Паулу» (1:1) и «Атлетико Минейро» (1:1).

В общем зачете Серии A «Шапекоэнсе» обосновался на 18-м месте.

Статистика

• В 14 из 15 прошлых гостевых матчей «Шапекоэнсе» в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)
• «Атлетико» побеждал в 4 прошлых домашних матчах Серии A
• «Шапекоэнсе» не выигрывал в 17 из 19 предыдущих выездных поединков лиги
• «Атлетико» не проигрывал в 11 из 12 предыдущих встреч с соперником

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.45 на победу сборной Италии в матче против Австрии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.75 1.62 2.38
Лига Ставок 1.97 1.78 1.54 2.38
Мелбет 1.62 2.45
1XBET 1.62 2.45
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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:01
Хозяева не проиграют
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