«Атлетико» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (08.02.2021)

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сегодня, 00:38

«Атлетико» сыграет против «Сельты» 8 февраля 2021 года. Этот матч состоится в рамках 22-го тура испанского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры видят фаворитами «Атлетико», на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 1.65. Ничейный исход оценили в 3.50, а победу «Сельты» в 6.40. «Матрасники» могут добыть очередные три балла, которые помогут стать им еще на один шаг ближе к заветному титулу.

Форма команд

«Атлетико» находится на первой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 50 пунктов.

«Сельта» — это один из самых непростых соперников в Примере. Команда из Виго находится на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 25 пунктов.

Информация для ставок

«Атлетико» пропустил в нынешнем сезоне десять мячей

«Сельта» не может победить вот уже пять матчей кряду

«Атлетико» выиграл все пять последних матчей в Примере

Прогноз

С учетом нынешней формы и забивной силы «Атлетико» можно сделать ставку на то, что в этом поединке будет тотал забитых мячей больше 2,5 с коэффициентом 2.20. «Сельта» много пропускает, а уругваец Луис Суарес из стана «матрасников» может оформить очередной дубль.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Тенерифе».