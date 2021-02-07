ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Атлетико» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (08.02.2021)

сегодня, 00:38

«Атлетико» сыграет против «Сельты» 8 февраля 2021 года. Этот матч состоится в рамках 22-го тура испанского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.516.35
Fonbet 1.62 3.60 6.40
Мелбет 1.68 3.64 6.85
Лига ставок 1.66 3.65 5.80
Pin-up 1.62 3.75 6.40

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры видят фаворитами «Атлетико», на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 1.65. Ничейный исход оценили в 3.50, а победу «Сельты» в 6.40. «Матрасники» могут добыть очередные три балла, которые помогут стать им еще на один шаг ближе к заветному титулу.

Форма команд

«Атлетико» находится на первой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 50 пунктов.

«Сельта» — это один из самых непростых соперников в Примере. Команда из Виго находится на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 25 пунктов.

Информация для ставок

  • «Атлетико» пропустил в нынешнем сезоне десять мячей
  • «Сельта» не может победить вот уже пять матчей кряду
  • «Атлетико» выиграл все пять последних матчей в Примере

Прогноз

С учетом нынешней формы и забивной силы «Атлетико» можно сделать ставку на то, что в этом поединке будет тотал забитых мячей больше 2,5 с коэффициентом 2.20. «Сельта» много пропускает, а уругваец Луис Суарес из стана «матрасников» может оформить очередной дубль.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Тенерифе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.516.35
Fonbet 1.62 3.60 6.40
Мелбет 1.68 3.64 6.85
Лига ставок 1.66 3.65 5.80
Pin-up 1.62 3.75 6.40
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100