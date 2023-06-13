«Атлетико» Тукуман – «Годой-Крус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (14.06.2022)

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вчера, 09:33

Ставки букмекеров

Минмальным фаворитом в матче принято считать «Годой-Крус», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. Выбрать успех «Атлетико» Тукуман можно по 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Атлетико Тукуман» выиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате Аргентины и идет очень низко в турнирной таблице. Коллектив занимает лишь 25 место с 18 очками и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным характеристикам. В прошлом туре Суперлиги «Атлетико» Тукуман проиграл на выезде «Ланусу», а ранее на своем поле переиграл аутсайдера «Арсенал» Саранди (1:0).

«Годой-Крус» набрал восемь очков в пяти последних турах чемпионата и максимально приблизился к зоне плей-офф. Сейчас команда занимает 10 место с 29 баллами и уступает «Архентинос Хуниорс» лишь по худшей разнице забитых и пропущенных мячей. В предстоящей встрече у гостей есть хорошая возможность набрать важные баллы. Два последних матча «Годой-Крус» завершились победой над «Индепендьенте» (2:1) и выездным поражением от «Ньюэллс Олд Бойс» (0:2).

Информация для ставок

«Атлетико» Тукуман выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Три из четырех последних матчей «Годой-Крус» завершились исходом «обе забьют — нет»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Атлетико» Тукуман выиграл три из пяти последних матчей с «Годой-Крус»

Прогноз

«Атлетико» Тукуман находится в сложной ситуации и не радует болельщиков победами. Предлагаем в этой встрече рискнуть и сделать ставку на то, что клубы поделят очки. Выбрать ничью можно по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.