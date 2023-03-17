«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (18.03.2023)

1679046767

вчера, 12:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Валенсии» оценивается по коэффициенту 6.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Атлетико» проводит сейчас самый стабильный отрезок сезона и за пять последних туров Ла Лиги смог набрать 13 очков. «Матрасники» заслуженно занимают третье место с 48 баллами, но бороться за места выше будет очень сложно. В матче с соперником из зоны вылета от мадридского клуба закономерно будут ждать только победного исхода. В прошлом туре «Атлетико» обыграл на выезде «Жирону» (1:0), а ранее разгромил на своем стадионе «Севилью» (6:1).

«Валенсия» пытается набирать очки и держаться как можно дальше от «красной зоны», но пока не сильно в этом преуспевает. Перед стартом очередного тура именитый клуб занимает лишь 17 место и только по дополнительным показателям опережает конкурента, идущего позади. В прошлом туре «Валенсия» обыграла на своем поле «Осасуну» (1:0), а ранее с тем же счетом уступила «Барселоне».

Информация для ставок

Четыре последних матча «Валенсии» завершились тоталом меньше 1.5 мяча

«Атлетико» не проигрывает уже восемь матчей подряд в основное время

«Валенсия» не может выиграть у «Атлетико» уже 16 поединков подряд

Четыре из шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, команды радуют зрителей большим количеством забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.