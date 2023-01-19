«Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.01.2023)

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вчера, 20:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.38. Победа «Вальядолида» оценивается по коэффициенту 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Атлетико» выиграл только один матч из пяти последних в Ла Лиге, однако все еще удерживает четвертое место с 28 баллами, хотя соперники уже поджимают и уступают «матрасникам» только по разнице забитых и пропущенных мячей. В предстоящей встрече хозяевам очень важна победа, ведь в случае осечки мадридцы потеряют сразу несколько позиций. В прошлом туре «Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией» (1:1), а в кубке Испании прошел «Леванте» (2:0).

«Вальядолид» проиграл несколько последних матчей в Ла Лиге и вплотную приблизился к зоне вылета, что не может радовать болельщиков. Перед стартом очередного тура в Испании коллектив находится на 17 месте с 17 очками и всего на один балл опережает ближайшего конкурента. Два последних поединка в чемпионате «Вальядолид» проиграл «Мальорке» и «Райо Вальекано» с одинаковым счетом (0:1).

Информация для ставок

«Вальядолид» не может забить уже четыре матча подряд

Четыре из пяти последних матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Атлетико» выиграл девять из десяти последних матчей у «Вальядолида»

Прогноз

«Атлетико» некуда отступать, поэтому команда приложит максимум усилий, чтобы уйти с поля с тремя набранными баллами. Сделать ставку на «матрасников» можно по коэффициенту 1.38 в букмекерской конторе Лига Ставок.