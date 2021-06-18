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«Атырау» — «Астана». Прогноз на матч Премьер-Лиги Казахстана (18.06.2021)

вчера, 13:43

«Атырау» сыграет против «Астаны» в рамках очередного тура Премьер-Лиги Казахстана. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.253.781.67
Лига Ставок 4.30 3.30 1.81
Мелбет 4.46 3.46 1.72
1XBET 4.98 3.48 1.66
BetBoom 5.10 3.40 1.72

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на матч: победа гостей по коэффициенту 1.75, ничейный исход — 3.55, победа «Атырау» за 4.30.

Форма команд

«Атырау» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В актив клуба — 21 балл. В последних матчах «Атырау» выглядел неплохо, несмотря на то, что клуб провалил некоторые игры. В матче против «Астаны» у команды будет шанс взять три очка, так как «Астана» находится не в той форме, в которой была в начале сезона.

«Астана» находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. Последние матчи «Астана» проводит неплохо, но только с точки зрения результата. По игре клуба нельзя сказать, что «Астана» является непобедимой командой, поэтому «Атырау» имеет неплохие шансы на то, чтобы победить в грядущем поединке.

Информация для ставок

  • «Астана» забила десять мячей в пяти последних матчах
  • «Атырау» выиграл три матча из последних пяти
  • «Астана» не проигрывает 15 игр подряд

Прогноз

«Астана» ни разу не проигрывала в этом сезоне, хозяевам поля будет очень сложно нанести первое поражение грозному клубу. Актуальная ставка на игру — «хотя бы одна команда не забьет» и победа «Астаны» по коэффициенту 2.95.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу национальной сборной Англии с форой (-1.5).

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.41 1.94 1.88 1.47 2.60
Лига Ставок 2.19 1.60 1.64 2.13 1.32 3.10
Мелбет 1.66 2.16
1XBET 4.03 1.22
BetBoom 2.03 1.69 1.55 2.30 1.27 3.40
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shlomo
shlomo
вчера в 17:24
Гости не проиграют
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