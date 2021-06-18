«Атырау» — «Астана». Прогноз на матч Премьер-Лиги Казахстана (18.06.2021)

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вчера, 13:43

«Атырау» сыграет против «Астаны» в рамках очередного тура Премьер-Лиги Казахстана. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на матч: победа гостей по коэффициенту 1.75, ничейный исход — 3.55, победа «Атырау» за 4.30.

Форма команд

«Атырау» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В актив клуба — 21 балл. В последних матчах «Атырау» выглядел неплохо, несмотря на то, что клуб провалил некоторые игры. В матче против «Астаны» у команды будет шанс взять три очка, так как «Астана» находится не в той форме, в которой была в начале сезона.

«Астана» находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. Последние матчи «Астана» проводит неплохо, но только с точки зрения результата. По игре клуба нельзя сказать, что «Астана» является непобедимой командой, поэтому «Атырау» имеет неплохие шансы на то, чтобы победить в грядущем поединке.

Информация для ставок

«Астана» забила десять мячей в пяти последних матчах

«Атырау» выиграл три матча из последних пяти

«Астана» не проигрывает 15 игр подряд

Прогноз

«Астана» ни разу не проигрывала в этом сезоне, хозяевам поля будет очень сложно нанести первое поражение грозному клубу. Актуальная ставка на игру — «хотя бы одна команда не забьет» и победа «Астаны» по коэффициенту 2.95.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу национальной сборной Англии с форой (-1.5).