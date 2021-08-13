«Аугсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2021)

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вчера, 22:40

Первый тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Аугсбург» принимает дома «Хоффенхайм». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, коэффициент на их победу составляет 2.18. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.25 Ничейный результат идёт по коэффициенту 3.7.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.41.

Форма команд

«Аугсбург» неважно закончил прошлый сезон, проиграв четыре игры из пяти последних. В новый чемпионат коллектив попытается войти с победы, однако для этого необходимо тщательно подготовиться к не самому простому оппоненту. Клуб провел несколько контрольных встреч в межсезонье, а в Кубке Германии прошел «Грайфсвальд» (4:2). Несколькими днями ранее «Аугсбург» в товарищеском матче обыграл «Кальяри» (3:1).

«Хоффенхайм» является типичным середняком Бундеслиги, который в нескольких сезонах прыгал выше головы. В этом футбольном году команда постарается также достойно выступить в Бундеслиге и побороться за место в еврокубках. Команда потеряла много сил, лишь в дополнительное время обыграв «Викторию» Кельн (2:1), а ранее в товарищеской встрече сыграла вничью с «Бордо II» (0:0).

Информация для ставок

«Аугсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей на своем поле «Хоффенхайму»

Восемь из десяти последних выездных матчей «Хоффенхайма» в основное время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Аугсбург» забивал в девяти из десяти последних поединков на своем поле

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Аугсбург» и «Хоффенхайм» на данный момент являются примерно равными по игре коллективами, поэтому мы предполагаем, что команды смогут поразить ворота друг друга минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча в Бундеслиге.