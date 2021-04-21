ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Аугсбург» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2021)

вчера, 22:12

31-й тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Аугсбург» принимает дома «Кёльн». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.202.59
Лига Ставок 2.90 3.25 2.60
Фонбет 2.80 3.30 2.55
Мелбет 2.92 3.44 2.61
1XBET 2.92 3.44 2.61
BetBoom 2.98 3.23 2.58

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 2.65. Поверить в успех «Аугсбурга» можно по коэффициенту 2.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.79.

Форма команд

«Аугсбург» находится на 11-м месте и выступает с переменным успехом в чемпионате. Команда находится в относительной безопасности от зоны вылета, но последние результаты не внушают оптимизма болельщикам. Чтобы не допустить нервного окончания чемпионата, коллективу следует собраться и набирать стабильно очки в оставшихся турах Бундеслиги. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл «Айнтрахту» Ф (0:2), а немного ранее сыграл вничью с «Арминией» (0:0).

«Кёльн» борется за выживание в чемпионате, следующие матчи станут для команды решающими. После серии неудач коллектив смог одержать важную победу, возможно, этот успех придаст уверенности игрокам в следующих поединках. Несколько дней назад команда выиграла у «Лейпцига» (2:1), а за тур до этого потерпела поражение от «Байера» (0:3).

Информация для ставок

  • «Кёльн» и «Аугсбург» выиграли по одному матчу из пяти последних в чемпионате
  • «Аугсбург» не проигрывает в четырех последних домашних матчах в Бундеслиге
  • «Кёльн» проиграл пять последних выездных матчей в чемпионате
  • Восемь из последних десяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива нуждаются в очках, поэтому рисковать в начале матча никто не станет. Вполне вероятно, что исход встречи может решить всего один забитый мяч. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.63 1.67 2.22
Лига Ставок 2.28 1.64 1.68 2.20
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 2.32 1.61 1.77 2.22 1.36 3.15
BetBoom 2.36 1.63 1.72 2.19 1.38 3.16
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100