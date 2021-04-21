«Аугсбург» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2021)

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вчера, 22:12

31-й тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Аугсбург» принимает дома «Кёльн». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 2.65. Поверить в успех «Аугсбурга» можно по коэффициенту 2.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.79.

Форма команд

«Аугсбург» находится на 11-м месте и выступает с переменным успехом в чемпионате. Команда находится в относительной безопасности от зоны вылета, но последние результаты не внушают оптимизма болельщикам. Чтобы не допустить нервного окончания чемпионата, коллективу следует собраться и набирать стабильно очки в оставшихся турах Бундеслиги. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл «Айнтрахту» Ф (0:2), а немного ранее сыграл вничью с «Арминией» (0:0).

«Кёльн» борется за выживание в чемпионате, следующие матчи станут для команды решающими. После серии неудач коллектив смог одержать важную победу, возможно, этот успех придаст уверенности игрокам в следующих поединках. Несколько дней назад команда выиграла у «Лейпцига» (2:1), а за тур до этого потерпела поражение от «Байера» (0:3).

Информация для ставок

«Кёльн» и «Аугсбург» выиграли по одному матчу из пяти последних в чемпионате

«Аугсбург» не проигрывает в четырех последних домашних матчах в Бундеслиге

«Кёльн» проиграл пять последних выездных матчей в чемпионате

Восемь из последних десяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива нуждаются в очках, поэтому рисковать в начале матча никто не станет. Вполне вероятно, что исход встречи может решить всего один забитый мяч. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79.