«Аугсбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2022)

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сегодня, 10:27

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Аугсбург» в прошлом туре сотворил небольшую сенсацию и одновременно набрал свои первые очки в новом сезоне. Команда имеет три балла после двух туров и намерена цепляться за очки в матчах, где это возможно, чтобы через некоторое время не очутиться в зоне вылета. В прошлом туре «Аугсбург» неожиданно обыграл «Байер» (2:1), а ранее был разгромлен на своем поле «Фрайбургом» (0:4).

«Майнц» набирал очки в обоих турах и таким образом имеет четыре пункта перед стартом очередного ряда поединков. Коллектив в прошлом сезоне крепко держался в середине турнирной таблицы и по прогнозам экспертов, в этом футбольном году его ждет похожая участь. В прошлой игре «Майнц» разошелся миром с «Унионом» (0:0), а в первом туре обыграл на выезде «Бохум» (2:1).

Информация для ставок

«Майнц» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Аугсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аугсбург» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Майнца»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Аугсбург» имеет хорошую статистику с нынешним соперником и после тяжелой победы над «Байером» должен находиться на подъеме. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.