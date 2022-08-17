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«Аугсбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2022)

сегодня, 10:27
Аугсбург

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.603.532.17
Лига Ставок 3.40 3.50 2.18
Мелбет 3.50 3.68 2.17

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Аугсбург» в прошлом туре сотворил небольшую сенсацию и одновременно набрал свои первые очки в новом сезоне. Команда имеет три балла после двух туров и намерена цепляться за очки в матчах, где это возможно, чтобы через некоторое время не очутиться в зоне вылета. В прошлом туре «Аугсбург» неожиданно обыграл «Байер» (2:1), а ранее был разгромлен на своем поле «Фрайбургом» (0:4).

«Майнц» набирал очки в обоих турах и таким образом имеет четыре пункта перед стартом очередного ряда поединков. Коллектив в прошлом сезоне крепко держался в середине турнирной таблицы и по прогнозам экспертов, в этом футбольном году его ждет похожая участь. В прошлой игре «Майнц» разошелся миром с «Унионом» (0:0), а в первом туре обыграл на выезде «Бохум» (2:1).

Информация для ставок

  • «Майнц» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Аугсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Аугсбург» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Майнца»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Аугсбург» имеет хорошую статистику с нынешним соперником и после тяжелой победы над «Байером» должен находиться на подъеме. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.46 1.96 1.94 1.54 2.62
Лига Ставок 2.80 1.42 1.91 1.87 1.52 2.49
Мелбет 1.98 1.96
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