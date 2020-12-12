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«Аугсбург» — «Шальке». Прогноз на матч Бундеслиги (13.12.2020)

сегодня, 00:15
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13 декабря в одиннадцатом туре чемпионата Германии сыграют «Аугсбург» и «Шальке». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится на стадионе «ВВК Арена».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.664.18
BetCity 1.93 3.60 4.10
Fonbet 1.90 3.70 3.90
Мелбет 1.98 3.80 4.02

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой встречи букмекерская компания Фонбет выставила такие коэффициенты: победу «Аугсбурга» можно сыграть за 1.94, а гостевой триумф «Шальке» идет за 4.18. Заключить пари на ничейный вариант БК предлагает с котировкой 3.84.

На результативность матча линия выставлена приблизительно равная: сыграть в пользу ТБ(2,5) можно за 1.85, а ТМ(2,5) идет с котировкой 1.95. Дальше рассмотрим, в какой форме участники поединка подходят к очной встрече.

Форма команд

«Аугсбург» — это одиннадцатая команда чемпионата Германии, которая в десяти турах набрала 12 очков. Хозяева не побеждали в четырех прошлых матчах – две ничьи и два поражения. 7 декабря «фуггеры» потерпели четвертое поражение в сезоне, уступив в гостях «Хоффенхайму» (1:3). В пяти домашних поединках «Аугсбург» одержал две победы.

«Шальке» стремительно катится в пропасть. «Кобальтовые» остаются единственной командой в Бундеслиге, которая еще не побеждала в текущем сезоне – три ничьи и семь поражений. В прошлом туре чемпионата гости без шансов уступили дома «Байеру» (0:3). В десяти турах «Шальке» наиграл только на шесть забитых голов, пропустив при этом 31 мяч.

Информация для ставок

  • Серия без побед «Шальке» насчитывает 26 матчей в Бундеслиге
  • В 7 прошлых гостевых матчах «Шальке» сыграла ставка на ТБ(2,5)
  • «Аугсбург» не побеждал «Шальке» в 9 из 10 предыдущих очных встреч

Прогноз

С большой долей вероятности «Шальке» проведет весь сезон в борьбе за выживание. У клуба из Гельзенкирхена есть огромные проблемы с составом, которые связаны с отсутствием качественных исполнителей.

На данный момент «Аугсбург» по всем параметрам превосходит своего соперника. Ставим на победу хозяев с коэффициентом 1.94 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.664.18
BetCity 1.93 3.60 4.10
Fonbet 1.90 3.70 3.90
Мелбет 1.98 3.80 4.02
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:07
Думаю будет ничья!
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