«Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.02.2021)

В 20-м туре Бундеслиги «Аугсбург» принимает дома «Вольфсбург». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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завтра, 17:30
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям и предлагают коэффициент 1.86 на их победу. Поверить в успех хозяев можно за 4.4. Ничейный результат котируется в 3.75.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.88. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше — 1.99.
Форма команд
«Аугсбург» находится на 13-м месте в чемпионате, от зоны вылета клуб отделяет 5 очков. Команда в нынешнем сезоне выступает довольно плохо, чему свидетельствует серия поражений в последних турах. Скорее всего, понижение в классе «Аугсбургу» не угрожает, но для этого необходимо набирать очки в следующих встречах. В последних турах команда победила «Унион» (2:1) и проиграла дортмундской «Боруссии» (1:3).
«Вольфсбург» демонстрирует качественный уровень игры и заслуженно находится на третьей позиции в турнирной таблице. Команда давно не проигрывает и достаточно много забивает, чтобы продолжать выступать в том же духе. «Вольфсбург» в двух последних турах одержал победы над «Фрайбургом» (3:0) и Байером (1:0).
Информация для ставок
- «Вольфсбург» не проигрывает уже шесть матчей в Бундеслиге
- «Аугсбург» уступил в последних четырех встречах из пяти
- Три из четырех последних выездных матчей «Вольфсбурга» закончились с тоталом меньше 2.5 мячей
- «Вольфсбург» выиграл три из четырех последних матчей на стадионе «Аугсбурга».
Прогноз
«Вольфсбург» набрал хорошую форму к середине чемпионата, и команда постарается приложить все усилия, чтобы продлить свою победную серию в матче с «Аугсбургом». Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.86.