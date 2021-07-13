«Авангард» — «Салют». Прогноз на матч Кубка России (14.07.2021)

«Авангард» играет против «Салюта» в рамках первого круга Кубка России по футболу. Этот поединок запланирован на 14 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.
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сегодня, 18:30
Ставки букмекеров
Букмекеры выбрали фаворитом этого поединка гостей. Поставить на победу «Салюта» можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.05 и на победу хозяев по коэффициенту 3.70.
Форма команд
«Авангард» закончил прошлый сезон на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба было 36 баллов. Команда выиграла девять поединков, столько же играла вничью и проиграла в 12 матчах. У клуба в активе было 35 забитых и 41 пропущенный. «Авангард» представляет опасность для таких клубов, как «Салют», эта команда хорошо играет в атаку.
«Салют» закончил прошлый сезон на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе у клуба было 56 баллов. Команда выиграла 16 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе было 56 забитых и 25 пропущенных. Поединок против «Авангарда» будет сложным, но «Салют» списывать со счетов никто не собирается.
Информация для ставок
- «Салют» не проигрывает пять матчей кряду
- «Авангард» не проигрывает три матча кряду
- «Салют» забил 12 голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на ничью или победу «Авангарда» по коэффициенту 1.68. Дополнительная ставка — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.
Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Катар — Панама.