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«Авангард» — «Салют». Прогноз на матч Кубка России (14.07.2021)

вчера, 21:38

«Авангард» играет против «Салюта» в рамках первого круга Кубка России по футболу. Этот поединок запланирован на 14 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.35 3.35 2.05
Мелбет 3.30 3.24 2.13
1XBET 3.40 3.20 2.10
BetBoom 3.15 3.45 2.09

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали фаворитом этого поединка гостей. Поставить на победу «Салюта» можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.05 и на победу хозяев по коэффициенту 3.70.

Форма команд

«Авангард» закончил прошлый сезон на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба было 36 баллов. Команда выиграла девять поединков, столько же играла вничью и проиграла в 12 матчах. У клуба в активе было 35 забитых и 41 пропущенный. «Авангард» представляет опасность для таких клубов, как «Салют», эта команда хорошо играет в атаку.

«Салют» закончил прошлый сезон на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе у клуба было 56 баллов. Команда выиграла 16 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе было 56 забитых и 25 пропущенных. Поединок против «Авангарда» будет сложным, но «Салют» списывать со счетов никто не собирается.

Информация для ставок

  • «Салют» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Авангард» не проигрывает три матча кряду
  • «Салют» забил 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на ничью или победу «Авангарда» по коэффициенту 1.68. Дополнительная ставка — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Катар — Панама.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.06 1.76
1XBET 2.00 1.82
BetBoom 2.04 1.69
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STVA 1
STVA 1
вчера в 21:42
Хозяева не проиграют
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