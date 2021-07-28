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«Аяччо» — «Амьен». Прогноз на матч Второй лиги Франции (31.07.2021)

сегодня, 00:48

31 июля во Второй французской лиге в рамках второго тура сыграют «Аяччо» и «Амьен». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор.

Франция. Лига 2 2021/2022
Аяччо
Амьен
- : -
31 июля 2021, 20:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.943.504.16
Фонбет 1.90 3.45 4.30
BetBoom 1.92 3.35 4.15

Ставки букмекеров

Статус фаворита в предстоящей игре на себе примеряют хозяева поля. Поставить на победу «Аяччо» букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.94, шансы «Амьена» одержать викторию оцениваются в 4.00. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.52.

Небольшое предпочтение аналитики БК отдают низовому формату встречи. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.76, ТБ(2,5) – 2.18.

Форма команд

Новый сезон Второй лиги Франции «Аяччо» начинал с гостевой игры против «Тулузы». В этом матче команда дважды уступала в счете, но смогла в итоге избежать поражения – ничья 2:2.

В прошлом розыгрыше Лиги 2 «Аяччо» не показал достойных результатов. К финишу чемпионата команда пришла на 13-м месте, не решая глобальных задач, связанных с повышением в классе или борьбой за выживание.

У «Амьена» стартовый матч нового сезона Лиги 2 сложился менее успешно. В домашнем противостоянии с «Осером» команда первой открыла счет, но после перерыва пропустила дважды и не нашла в себе сил отыграться – поражение 1:2.

Минувший созыв чемпионата «Амьен» закончил на десятом месте в турнирной таблице. От первой пятерки команда отстала солидно – на 17 очков.

Информация для ставок

«Аяччо» не проигрывал в 4 прошлых домашних матчах Лиги 2 – 2 победы и 2 ничьих
«Амьен» не побеждал в 9 последних гостевых поединках чемпионата – 5 поражений и 4 ничьих
В 3 из 4 прошлых очных встреч команд фиксировался ничейный результат

Прогноз

«Амьен» крайне неудачно выступает на полях соперника, где команда уже давно не побеждала. «Аяччо», в свою очередь, успешно проводил последние игры на домашней арене, стабильно набирая очки. Учитывая это, предлагаем ставку на победу хозяев с форой (0), которая в линии букмекерской конторы Мелбет идет по коэффициенту 1.50.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Слована» в матче квалификации ЛЧ с «Янг Бойз».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.61 1.70 2.20
BetBoom 2.30 1.56 1.67 2.10 1.35 3.00
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