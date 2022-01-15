«Йонг Аякс» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.01.2022)

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15 января 2022, 16:55

17 января 2022 года состоится поединок «Йонг Аякс — Ден Босх». Матч пройдет в рамках 22-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Отметим, что поединок состоится на арене «Де Тукомст» в Аудер-Амстел. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке, по мнению букмекеров, стоит присмотреться к ставке на победу «Йонг Аякса» по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается в 4.60. Победу «Ден Босха» оценили в 6.20. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.60.

Форма команд

«Йонг Аякс» в нынешнем сезоне идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 40 баллов. У коллектива 12 побед, четыре ничьих и пять поражений. Команда забила 47 голов и пропустила 32 мяча. В последних матчах «Йонг Аякс» может похвастаться хорошим уровнем игры. У «Йонг Аякса» победа над «Йонг Утрехт» 0:2, а также ничья с «Хельмондом» 1:1 и ничейный исход с «Осс» 1:1.

«Ден Босх» в нынешнем сезоне занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. В активе клуба — 26 пунктов. У команды восемь побед, две ничьих и 11 поражений. Клуб выиграл восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в 11 матчах. Всего у коллектива 25 забитых и 39 пропущенных мячей. В последних встречах «Ден Босх» проиграл «Эммену» 0:2, а также сыграл вничью с «Йонг АЗ Алкмар» 3:3 и уступил «Роде» 3:2.

Информация для ставок

«Ден Босх» не побеждает пять игр кряду

«Йонг Аякс» не проигрывает 12 игр кряду

У «Ден Босха» восемь пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.45. Букмекеры Фонбет уверены, что здесь будет много голов, так как в чемпионате Нидерландов очень любят забивать минимум два-три мяча за игру.