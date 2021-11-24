«Айнтрахт» — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 17:36

В пятом туре групповой стадии Лиги Европы пройдет очная встреча между «Айнтрахтом» и «Антверпеном». Предлагаем анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 25 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла букмекерская контора Мелбет, фаворитом данной встречи идут хозяева поля. Поставить на победу «Айнтрахта» можно по коэффициенту 1.41, ничья – 5.20, а победа «Антверпена» идет по котировке 8.10.

Эксперты также убеждены, что во Франкфурте команды сыграют в результативном формате. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Айнтрахт» находится в неплохой форме. В активе «орлов» три победы кряду во всех турнирах. В предыдущем туре Лиги Европы клуб из Франкфурта обыграл в гостях «Олимпиакос» (2:1), а затем ему удалось поочередно победить в Бундеслиге «Гройтер Фюрт» (2:1) и «Фрайбург» (2:0).

При этом «Айнтрахт» единолично лидирует в группе D, набрав 10 очков за четыре тура, а в гостевой встрече против «Антверпена» команда добилась победы с минимальным счетом.

«Антверпен» уже выпал из борьбы за первые два места. У представителя Бельгии только один балл на счету, который он заработал по итогам гостевой встречи против «Фенербахче» (2:2), а в последней игре Лиги Европы команды без шансов уступила дома турецкому клубу (0:3). Также на минувших выходных «Антверпен» неудачно выступил в чемпионате Бельгии, где было зафиксировано поражение от «Синт-Трейдена» (1:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» побеждал в 3 последних матчах Лиги Европы

«Антверпен» проиграл 3 из прошлых 5 гостевых поединков всех турниров

«Айнтрахт» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих поединках

Прогноз

«Айнтрахт» сейчас на подъеме и располагает неплохими шансами закрепить за собой первое место в группе. Учитывая, что «Антверпен» стабильно проваливается в гостевых матчах, предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-1) гол, которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.67.