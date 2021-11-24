«Айнтрахт» — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

В пятом туре групповой стадии Лиги Европы пройдет очная встреча между «Айнтрахтом» и «Антверпеном». Предлагаем анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 25 ноября 2021 года.
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2 : 2
завершен
25 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки букмекеров
Согласно линии, которую открыла букмекерская контора Мелбет, фаворитом данной встречи идут хозяева поля. Поставить на победу «Айнтрахта» можно по коэффициенту 1.41, ничья – 5.20, а победа «Антверпена» идет по котировке 8.10.
Эксперты также убеждены, что во Франкфурте команды сыграют в результативном формате. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.40.
Форма команд
«Айнтрахт» находится в неплохой форме. В активе «орлов» три победы кряду во всех турнирах. В предыдущем туре Лиги Европы клуб из Франкфурта обыграл в гостях «Олимпиакос» (2:1), а затем ему удалось поочередно победить в Бундеслиге «Гройтер Фюрт» (2:1) и «Фрайбург» (2:0).
При этом «Айнтрахт» единолично лидирует в группе D, набрав 10 очков за четыре тура, а в гостевой встрече против «Антверпена» команда добилась победы с минимальным счетом.
«Антверпен» уже выпал из борьбы за первые два места. У представителя Бельгии только один балл на счету, который он заработал по итогам гостевой встречи против «Фенербахче» (2:2), а в последней игре Лиги Европы команды без шансов уступила дома турецкому клубу (0:3). Также на минувших выходных «Антверпен» неудачно выступил в чемпионате Бельгии, где было зафиксировано поражение от «Синт-Трейдена» (1:2).
Информация для ставок
- «Айнтрахт» побеждал в 3 последних матчах Лиги Европы
- «Антверпен» проиграл 3 из прошлых 5 гостевых поединков всех турниров
- «Айнтрахт» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих поединках
Прогноз
«Айнтрахт» сейчас на подъеме и располагает неплохими шансами закрепить за собой первое место в группе. Учитывая, что «Антверпен» стабильно проваливается в гостевых матчах, предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-1) гол, которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.67.