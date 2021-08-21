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«Айнтрахт» Франкфурт — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2021)

вчера, 14:21

Во втором туре чемпионата Германии «Аугсбург» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.445.37
Лига Ставок 1.57 4.50 5.60
Фонбет Live! 14.00 1.06 37.00
Мелбет 1.61 4.62 5.13
1XBET 1.66 4.48 5.30
BetBoom 1.60 4.25 5.44

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.59. В случае победы «Аугсбурга» зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.89 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф крупно проиграл первый матч чемпионата Германии, однако в соперниках был очень серьезный коллектив, поэтому раньше времени не стоит делать выводы относительно функциональной подготовки команды. Клуб совсем скоро начнет участие в Лиге Европы, а пока команда сконцентрируется на чемпионате, где после поражения игрокам необходимо собраться и выдать результат. В прошлом матче «Айнтрахт» Ф уступил «Боруссии» Д (2:5).

«Аугсбург» очень слабо провел первый тур, многие эксперты видят клуб одним из аутсайдеров в этом году. Команда имеет проблемы с количеством креативных игроков и в прошедшем поединке ничем особенным не смогла отличиться, пропустив много мячей в свои ворота. В предстоящем матче с «Айнтрахтом» команде придется нелегко, ведь соперник обладает хорошей атакующей линией. «Аугсбург» проиграл «Хоффенхайму» (0:4) в первом туре Бундеслиги, а ранее команда оказалась сильнее «Грайфсвальда» в Кубке Германии (4:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей клуба из Франкфурта закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Восемь из десяти поединков «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Айнтрахт» Ф выиграл три последние встречи с «Аугсбургом»
  • «Аугсбург» одержал только две победы в десяти последних выездных матчах во всех турнирах

Прогноз

«Айнтрахт» Ф ставит перед собой самые высокие цели, поэтому мы предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу в этом поединке. Команда с первых минут завладеет мячом и в течение первого тайма сумеет открыть счет. Сделать ставку на победу «Айнтрахта» Ф с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в другом матче Бундеслиги.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.62 1.88 1.98
Мелбет 2.58 1.53
1XBET 1.03 15.10
BetBoom 4.16 1.23 2.42 1.56 1.90 1.90
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shlomo
shlomo
вчера в 20:25
Хозяева не проиграют...
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