«Айнтрахт» Франкфурт — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2021)

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вчера, 14:21

Во втором туре чемпионата Германии «Аугсбург» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.59. В случае победы «Аугсбурга» зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.89 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф крупно проиграл первый матч чемпионата Германии, однако в соперниках был очень серьезный коллектив, поэтому раньше времени не стоит делать выводы относительно функциональной подготовки команды. Клуб совсем скоро начнет участие в Лиге Европы, а пока команда сконцентрируется на чемпионате, где после поражения игрокам необходимо собраться и выдать результат. В прошлом матче «Айнтрахт» Ф уступил «Боруссии» Д (2:5).

«Аугсбург» очень слабо провел первый тур, многие эксперты видят клуб одним из аутсайдеров в этом году. Команда имеет проблемы с количеством креативных игроков и в прошедшем поединке ничем особенным не смогла отличиться, пропустив много мячей в свои ворота. В предстоящем матче с «Айнтрахтом» команде придется нелегко, ведь соперник обладает хорошей атакующей линией. «Аугсбург» проиграл «Хоффенхайму» (0:4) в первом туре Бундеслиги, а ранее команда оказалась сильнее «Грайфсвальда» в Кубке Германии (4:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей клуба из Франкфурта закончились тоталом больше 2.5 мячей

Восемь из десяти поединков «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Айнтрахт» Ф выиграл три последние встречи с «Аугсбургом»

«Аугсбург» одержал только две победы в десяти последних выездных матчах во всех турнирах

Прогноз

«Айнтрахт» Ф ставит перед собой самые высокие цели, поэтому мы предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу в этом поединке. Команда с первых минут завладеет мячом и в течение первого тайма сумеет открыть счет. Сделать ставку на победу «Айнтрахта» Ф с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в другом матче Бундеслиги.