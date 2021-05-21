«Айнтрахт» Франкфурт – «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

В 34-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11. В случае победы «Фрайбурга» зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.
Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.01. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.35.
Форма команд
«Айнтрахт» Ф не выглядит на данный момент так стабильно, как несколько месяцев назад. Команда потеряла шансы на место в первой четверке, однако получила право играть на групповом этапе Лиги Европы. Результаты последних матчей клуба оставляют желать лучшего, ведь клуб набрал всего четыре очка. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф проиграл «Шальке» (3:4), а немного ранее «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Майнцом» (1:1).
«Фрайбург» находится в неплохой форме и занимает десятое место перед началом заключительного тура. Команде не хватало стабильности в чемпионате, чтобы подняться в зону еврокубков, однако в целом сезон можно считать успешным для коллектива. В последних двух играх «Фрайбург» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) и крупно обыграл «Кельн» (4:1).
Информация для ставок
- «Айнтрахт» Ф выиграл всего один матч из последних пяти встреч в чемпионате, а «Фрайбург» одержал две победы
- «Айнтрахт» Ф не проигрывает 13 матчей на своем поле
- Последние две игры между командами завершились ничейными результатами
- Три из четырех последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Для обеих команд матч не имеет турнирного значения, поэтому болельщики могут увидеть открытую игру с множеством голевых моментов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.