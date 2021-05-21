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«Айнтрахт» Франкфурт – «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

сегодня, 00:30

В 34-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.094.273.16
Лига Ставок 2.10 4.20 3.10
Мелбет 2.13 4.34 3.17
1XBET 2.13 4.34 3.17
BetBoom 2.11 4.32 3.06

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11. В случае победы «Фрайбурга» зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.01. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.35.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф не выглядит на данный момент так стабильно, как несколько месяцев назад. Команда потеряла шансы на место в первой четверке, однако получила право играть на групповом этапе Лиги Европы. Результаты последних матчей клуба оставляют желать лучшего, ведь клуб набрал всего четыре очка. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф проиграл «Шальке» (3:4), а немного ранее «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Майнцом» (1:1).

«Фрайбург» находится в неплохой форме и занимает десятое место перед началом заключительного тура. Команде не хватало стабильности в чемпионате, чтобы подняться в зону еврокубков, однако в целом сезон можно считать успешным для коллектива. В последних двух играх «Фрайбург» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) и крупно обыграл «Кельн» (4:1).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф выиграл всего один матч из последних пяти встреч в чемпионате, а «Фрайбург» одержал две победы
  • «Айнтрахт» Ф не проигрывает 13 матчей на своем поле
  • Последние две игры между командами завершились ничейными результатами
  • Три из четырех последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Для обеих команд матч не имеет турнирного значения, поэтому болельщики могут увидеть открытую игру с множеством голевых моментов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 3.46 1.29
1XBET 3.46 1.29
BetBoom 7.78 1.10 3.73 1.30 2.96 1.42
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