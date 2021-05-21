«Айнтрахт» Франкфурт – «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

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сегодня, 00:30

В 34-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11. В случае победы «Фрайбурга» зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.01. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.35.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф не выглядит на данный момент так стабильно, как несколько месяцев назад. Команда потеряла шансы на место в первой четверке, однако получила право играть на групповом этапе Лиги Европы. Результаты последних матчей клуба оставляют желать лучшего, ведь клуб набрал всего четыре очка. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф проиграл «Шальке» (3:4), а немного ранее «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Майнцом» (1:1).

«Фрайбург» находится в неплохой форме и занимает десятое место перед началом заключительного тура. Команде не хватало стабильности в чемпионате, чтобы подняться в зону еврокубков, однако в целом сезон можно считать успешным для коллектива. В последних двух играх «Фрайбург» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) и крупно обыграл «Кельн» (4:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф выиграл всего один матч из последних пяти встреч в чемпионате, а «Фрайбург» одержал две победы

«Айнтрахт» Ф не проигрывает 13 матчей на своем поле

Последние две игры между командами завершились ничейными результатами

Три из четырех последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Для обеих команд матч не имеет турнирного значения, поэтому болельщики могут увидеть открытую игру с множеством голевых моментов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.