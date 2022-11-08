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«Айнтрахт» Франкфурт – «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (09.11.2022)

вчера, 10:57
Хоффенхайм

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.00 3.80 3.60
Мелбет 1.97 4.06 3.82
1XBET 1.97 4.06 3.82

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф может быть доволен собой, ведь команда смогла пробиться в раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Команда также успешно выступает в Бундеслиге и идет на пятом месте с 23 набранными баллами, отставая от лидера на пять пунктов. В случае домашней победы, коллектив сможет продвинуться вверх по таблице, если соперники потеряют очки. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф выиграл на выезде у «Аугсбурга» (2:1), а в Лиге Чемпионов оказались сильнее «Спортинга» (2:1).

«Хоффенхайм» не показывает стабильных результатов и смог выиграть всего один матч из последних пяти в Бундеслиге. Коллектив опустился уже на девятое место с 18 баллами и его надежды на место в первой четверке тают с каждой игрой. Выездной матч с «Айнтрахтом» Ф будет очень сложным, и даже ничья станет хорошим результатом. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились поражением от «РБ Лейпцига» (1:3) и ничьей с «Кельном» (1:1).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах
  • «Хоффенхайм» проиграл только три матча из десяти последних на выезде
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Айнтрахт» Ф выиграл три из четырех домашних поединков с «Хоффенхаймом»

Прогноз

«Айнтрахт» очень сильно проводит данный отрезок сезона и имеет хорошие шансы на победу в этом туре. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.38 1.56 1.89 1.88
Мелбет 2.44 1.65
1XBET 2.44 1.65
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