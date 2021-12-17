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«Айнтрахт» – «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (18.12.2021)

17 декабря 2021, 21:25

В 17-м туре чемпионата Германии «Майнц» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта, который набрал ход в последнее время. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Айнтрахт
Майнц
1 : 0
завершен
18 декабря 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.403.553.09
Фонбет 2.40 3.35 2.95
Мелбет 2.29 3.57 3.18
BetBoom 2.55 3.37 2.82

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.11. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф отлично выступает за последний месяц и в пяти последних матчах набрал 12 очков. Это помогло коллективу подняться на седьмое место, набрав 24 очка. Клуб много забивает, благодаря этому только недавно вышел на положительную разницу (26:24). Матч с «Майнцом» обещает быть напряженным и интересным, ведь оба клуба имеет одинаковое количество баллов в турнирной таблице. Последние две встречи «Айнтрахта» Ф завершились победами над «Боруссией» М (3:2) и «Байером» (5:2).

«Майнц» чередует победы и поражение, но уверенно держится в первой десятке Бундеслиги. Коллектив также набрал 24 балла, в случае успеха в данном поединке сможет приблизиться к ближайшим конкурентам за места в еврокубках. Еще одной проблемой станет отсутствие четырех травмированных футболистов, которые не смогут помочь в этой игре. В прошлой игре «Майнц» крупно обыграл «Герту» (4:0), а ранее минимально уступил «Баварии» (1:2).

Информация для ставок

- Девять из десяти последних матчах клуба из Франкфурта завершились исходом «обе забьют»
- «Майнц» проиграл пять из семи последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Айнтрахт» Ф выиграл только пять домашних матчей из десяти за последнее время с «Майнцом»

Прогноз

«Айнтрахту» Ф выглядит уверенно и регулярно набирает очки в последних турах Бундеслиги. Предполагаем, что и в этом матче коллективу удастся одержать домашнюю победу и набрать очередные три балла. Сделать ставку на «Айнтрахт» Ф можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.39 2.10 1.81 1.62 2.42
Мелбет 1.93 1.97
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Gahi
Gahi
18 декабря 2021 в 00:23
Победа команды "Айнтрахт" в этом матче. Удачи
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