«Айнтрахт» Франкфурт – «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (26.01.2024)

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вчера, 23:41

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф показывает довольно средние результаты, но удерживает текущее шестое место в Бундеслиге. Команда набрала 28 очков и отстает от ближайшего соперника уже на пять пунктов, а сзади уже подпирает «Фрайбург». Чтобы не отдать свою позицию, хозяевам необходимо обыгрывать аутсайдера на своем стадионе. Два последних поединка «Айнтрахта» завершились ничьей на выезде с «Дармштадтом» (2:2) и минимальной победой над «РБ Лейпциг» (1:0).

«Майнц» пока не может покинуть зону вылета, хотя стал чаще набирать очки. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с 11 баллами и обходит своих двух конкурентов только по дополнительным показателям. Даже ничья в выездной игре с «Айнтрахтом» будет хорошим результатом, ведь сейчас каждый балл для клуба на вес золота. В прошлом туре «Майнц» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), а ранее в товарищеской встрече одолел «Фейеноорд» (2:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Майнца» на выезде завершились ничьими

«Айнтрахт» выиграл у «Майнца» два из пяти последних матчей при трех ничейных результатах

Прогноз

«Айнтрахт» обязан исправить свои результаты если не хочет опуститься в середину таблицы и предстоящий матч является отличным шансов для команды. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.