«Айнтрахт» Франкфурт – «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (05.04.2024)

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сегодня, 14:44

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78. В случае победы «Вердера», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф набрал восемь очков в пяти последних турах Бундеслиги, что нельзя назвать ошеломительным результатом. Команда на данный момент занимает шестое место с 41 баллом и отстает на девять баллов от ближайшего соперника, поэтому вынуждена больше бороться за сохранение своей позиции. Учитывая последние результаты «Вердера», у хозяев отличные шансы набрать максимум очков. Два последних матча команды из Франкфурта завершились ничьей с «Унионом» (0:0) и поражением на выезде от «Боруссии» Дортмунд (1:3).

«Вердер» имеет целый ряд поражений в чемпионате, что не может радовать руководство и болельщиков. Тем не менее, команда из Бремена идет на десятом месте с 30 баллами и имеет запас в 10 пунктов от зоны вылета. Чтобы не заставлять нервничать своих поклонников, коллективу пора улучшить результаты и перестать опускаться вниз по турнирной таблице. В прошлой игре «Вердер» проиграл на своем поле «Вольфсбургу» (0:2), а ранее уступил «Ганноверу» (1:3) в товарищеской встрече.

Информация для ставок

«Айнтрахт» выиграл только четыре матча из десяти последних на своем поле

«Вердер» проиграл уже пять матчей подряд с учетом товарищеских встреч

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что «Вердер» настроится на эту встречу и не даст хозяевам забрать победу. Предлагаем сделать ставку на Х2 на «Вердер» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.