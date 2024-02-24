«Айнтрахт» Франкфурт – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2024)

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вчера, 22:14

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Бохум», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт неожиданно вылетел очень рано из Лиги конференций и не может выиграть уже несколько поединков подряд. На данный момент команда занимает шестое место с 33 набранными баллами и отстает на семь пунктов от ближайшего преследователя. В домашнем матчей с «Вольфсбургом» хозяева будут играть на победу, но одержать ее будет не так просто. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением от «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2) и ничьей с «Фрайбургом» (3:3).

«Вольфсбург» в последнее время стал жертвой ничейных результатов и также длительное время существует без побед. Команда опустилась уже на 14 место с 24 баллами, но опережает зону вылета на семь пунктов. Тем не менее, если не начать побеждать, проблемы с пропиской могут стать вполне ощутимыми. В прошлом туре «Вольфсбург» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (1:1), а ранее на выезде минимально уступил «Униону» (0:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Вольфсбурга» завершились ничейными результатами

«Айнтрахт» Франкфурт забивает на своем поле уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Вольфсбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Айнтрахтом» при двух ничьих

Прогноз

Обе команды давно не побеждали, и каждая собирается это сделать в нынешнем поединке. Предполагаем, что будет забито достаточное количество мячей, поэтому логично сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.