«Айнтрахт» Франкфурт – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2024)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Бохум», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.
|
- : -
сегодня, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Айнтрахт» Франкфурт неожиданно вылетел очень рано из Лиги конференций и не может выиграть уже несколько поединков подряд. На данный момент команда занимает шестое место с 33 набранными баллами и отстает на семь пунктов от ближайшего преследователя. В домашнем матчей с «Вольфсбургом» хозяева будут играть на победу, но одержать ее будет не так просто. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением от «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2) и ничьей с «Фрайбургом» (3:3).
«Вольфсбург» в последнее время стал жертвой ничейных результатов и также длительное время существует без побед. Команда опустилась уже на 14 место с 24 баллами, но опережает зону вылета на семь пунктов. Тем не менее, если не начать побеждать, проблемы с пропиской могут стать вполне ощутимыми. В прошлом туре «Вольфсбург» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (1:1), а ранее на выезде минимально уступил «Униону» (0:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Вольфсбурга» завершились ничейными результатами
- «Айнтрахт» Франкфурт забивает на своем поле уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Вольфсбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Айнтрахтом» при двух ничьих
Прогноз
Обе команды давно не побеждали, и каждая собирается это сделать в нынешнем поединке. Предполагаем, что будет забито достаточное количество мячей, поэтому логично сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.