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«Айнтрахт» Франкфурт – «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2024)

вчера, 22:14
Вольфсбург

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Бохум», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт неожиданно вылетел очень рано из Лиги конференций и не может выиграть уже несколько поединков подряд. На данный момент команда занимает шестое место с 33 набранными баллами и отстает на семь пунктов от ближайшего преследователя. В домашнем матчей с «Вольфсбургом» хозяева будут играть на победу, но одержать ее будет не так просто. Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением от «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2) и ничьей с «Фрайбургом» (3:3).

«Вольфсбург» в последнее время стал жертвой ничейных результатов и также длительное время существует без побед. Команда опустилась уже на 14 место с 24 баллами, но опережает зону вылета на семь пунктов. Тем не менее, если не начать побеждать, проблемы с пропиской могут стать вполне ощутимыми. В прошлом туре «Вольфсбург» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (1:1), а ранее на выезде минимально уступил «Униону» (0:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Вольфсбурга» завершились ничейными результатами
  • «Айнтрахт» Франкфурт забивает на своем поле уже 11 матчей подряд во всех турнирах
  • «Вольфсбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Айнтрахтом» при двух ничьих

Прогноз

Обе команды давно не побеждали, и каждая собирается это сделать в нынешнем поединке. Предполагаем, что будет забито достаточное количество мячей, поэтому логично сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
d4kpu9ydk4h7
d4kpu9ydk4h7
вчера в 23:50
В предстоящем матче между “Айнтрахтом” и “Вольфсбургом” считаю фаворитами хозяев.
ss48hjfsg3yj
ss48hjfsg3yj
вчера в 23:48
“Вольфсбург” имеет хорошие шансы на победу, учитывая их последние результаты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:22
Команды любят согласно статистике , играть между собой в ничью - Х.
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