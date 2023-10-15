Азербайджан – Австрия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Австрия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа сборной Азербайджана оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.
|
- : -
сегодня, 19:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.
Форма команд
Сборная Азербайджана набрала в этой квалификации всего четыре балла и занимает предпоследнее место в своей группе. Команда отстает на девять баллов от второго места и не имеет шансов догнать лидеров. В матче с Австрией хозяева постараются сыграть для болельщиков и возможно даже отобрать очки у более сильного соперника. Два последних матча Азербайджана завершились выездной победой над Эстонией (2:0) и успехом в товарищеской встрече с Иорданией (2:1).
Команда Австрии не смогла переиграть Бельгию в прошлом туре (2:3), но имеет 13 баллов в активе и опережает ближайшего соперника на семь пунктов. Таким образом коллективу следует набрать минимум баллов, чтобы обеспечить себе путевку на Евро 2024. Победа очень нужна гостям, поэтому поединок будет сложным и напряженным. В еще одной игре Австрия обыграла на выезде Швецию (3:1).
Информация для ставок
- Шесть из семи последних матчей Австрии завершились исходом «обе забьют»
- Азербайджан выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три последних матча между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей коллективов завершились победами Австрии
Прогноз
Австрии больше нужны очки и команда вполне может добиться положительного результата на поле одного из аутсайдеров. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Небольшой коэффициент может стать хорошим дополнением в надежный экспресс.