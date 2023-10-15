Азербайджан – Австрия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.10.2023)

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вчера, 19:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Австрия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа сборной Азербайджана оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

Сборная Азербайджана набрала в этой квалификации всего четыре балла и занимает предпоследнее место в своей группе. Команда отстает на девять баллов от второго места и не имеет шансов догнать лидеров. В матче с Австрией хозяева постараются сыграть для болельщиков и возможно даже отобрать очки у более сильного соперника. Два последних матча Азербайджана завершились выездной победой над Эстонией (2:0) и успехом в товарищеской встрече с Иорданией (2:1).

Команда Австрии не смогла переиграть Бельгию в прошлом туре (2:3), но имеет 13 баллов в активе и опережает ближайшего соперника на семь пунктов. Таким образом коллективу следует набрать минимум баллов, чтобы обеспечить себе путевку на Евро 2024. Победа очень нужна гостям, поэтому поединок будет сложным и напряженным. В еще одной игре Австрия обыграла на выезде Швецию (3:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей Австрии завершились исходом «обе забьют»

Азербайджан выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матча между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей коллективов завершились победами Австрии

Прогноз

Австрии больше нужны очки и команда вполне может добиться положительного результата на поле одного из аутсайдеров. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Небольшой коэффициент может стать хорошим дополнением в надежный экспресс.