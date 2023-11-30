«Бачка-Топола» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

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сегодня, 10:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вест Хэм». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Бачка-Топола» оценивается за 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Бачка-Топола» является аутсайдером в этой группе и за четыре тура набрала лишь один балл. Тем не менее, коллектив отстает от ближайшего соперника на три балла и имеет шансы побороться за место в Лиге Конференций. Если хозяева смогут оказать достойное сопротивление сопернику из Лондона, то сохранят интригу на последний тур. В прошлом туре чемпионата «Бачка-Топола» разгромила на выезде «Партизан» (4:0), а ранее уступила «Войводине» (1:2).

«Вест Хэм» вместе с «Фрайбургом» набрал в своей группе по девять баллов, но опережает немцев по дополнительным показателям. В предстоящей игре у «молотобойцев» будут отличные шансы оформить выход в плей-офф и продолжить борьбу за первое место, которое даст путевку сразу в 1/8 финала. Два последних матча «Вест Хэма» завершились выездным успехом с «Бернли» (2:1) и победой над «Ноттингем Форест» (3:2).

Информация для ставок

«Бачка-Топола» выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Вест Хэм» проиграл четыре их семи выездных матчей за последнее время

Четыре из пяти последних матчей лондонского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что лондонцы будут иметь огромное преимущество, но не сумеют сохранить и свои ворота в неприкосновенности. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.