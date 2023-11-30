«Бачка-Топола» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вест Хэм». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Бачка-Топола» оценивается за 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.
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сегодня, 20:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Бачка-Топола» является аутсайдером в этой группе и за четыре тура набрала лишь один балл. Тем не менее, коллектив отстает от ближайшего соперника на три балла и имеет шансы побороться за место в Лиге Конференций. Если хозяева смогут оказать достойное сопротивление сопернику из Лондона, то сохранят интригу на последний тур. В прошлом туре чемпионата «Бачка-Топола» разгромила на выезде «Партизан» (4:0), а ранее уступила «Войводине» (1:2).
«Вест Хэм» вместе с «Фрайбургом» набрал в своей группе по девять баллов, но опережает немцев по дополнительным показателям. В предстоящей игре у «молотобойцев» будут отличные шансы оформить выход в плей-офф и продолжить борьбу за первое место, которое даст путевку сразу в 1/8 финала. Два последних матча «Вест Хэма» завершились выездным успехом с «Бернли» (2:1) и победой над «Ноттингем Форест» (3:2).
Информация для ставок
- «Бачка-Топола» выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Вест Хэм» проиграл четыре их семи выездных матчей за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей лондонского клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что лондонцы будут иметь огромное преимущество, но не сумеют сохранить и свои ворота в неприкосновенности. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.
«Вест Хэм»: «Вест Хэм» - английский клуб, который в настоящее время играет в английской Премьер-лиге. Они обладают отличным составом игроков, которые имеют большой опыт выступлений на высоком уровне. Также «Вест Хэм» имеет хорошую атаку и может создавать много моментов у ворот соперника.
Прогноз: Учитывая разницу в классе между командами, можно предположить, что «Вест Хэм» победит в этом матче. Однако «Бачка-Топола» может оказать сопротивление и забить один или два гола.
«Вест Хэм»: «Вест Хэм» - английский клуб, который в настоящее время играет в английской Премьер-лиге. Они обладают отличным составом игроков, которые имеют большой опыт выступлений на высоком уровне. Также «Вест Хэм» имеет хорошую атаку и может создавать много моментов у ворот соперника.
Прогноз: Учитывая разницу в классе между командами, можно предположить, что «Вест Хэм» победит в этом матче. Однако «Бачка-Топола» может оказать сопротивление и забить один или два гола.