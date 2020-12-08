«Барнсли» — «Уикомб». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)

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вчера, 07:16

В 17-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Барнсли» и «Уикомб». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч

Ставки букмекеров

Согласно котировкам букмекерской конторы Мелбет, фаворитом предстоящего матча являются хозяева. Ставки на победу «Барнсли» можно разместить с коэффициентом 1.79. Вероятность того, что победу одержит «Уикомб», оценивается котировкой 4.96, а ничья идет за 3.62.

Эксперты БК также считают, что много голов в этом поединке команды не забьют. За исход ТМ (2,5) предложен коэффициент 1.72, ТБ (2,5) можно взять за 2.10.

Форма команд

«Барнсли» занимает 17-е место в турнирной таблице. У команды пять побед и четыре ничьи при семи поражениях. 4 декабря хозяева крупно уступили «Борнмуту» на своем поле (0:4). Перед этим «Барнсли» отметился гостевой победой над «Бирмингемом» (2:1).

«Уикомб» находится в зоне вылета Чемпионшипа. В шестнадцати матчах команда одержала только две победы, пять раз сыграла вничью и девять раз уступала своим соперникам. Четыре из пяти прошлых поединков гостей завершились вничью, а серия без побед длится уже шесть туров. 5 декабря «Уикомб» сыграл вничью на выезде с «Престоном» (2:2).

Информация для ставок

В трех прошлых матчах «Барнсли» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Уикомб» выиграл только один из пяти прошлых гостевых поединков в чемпионате

У «Барнсли» три победы в трех предыдущих домашних поединках

Последняя очная встреча команд завершилась домашней победой «Барнсли»

Прогноз

На данный момент хозяева выглядят предпочтительней своего соперника. Несмотря на проигрыши, «Барнсли» регулярно берет очки в противостояниях с прямыми конкурентами.

«Уикомб» очень мало забивает – девять голов в 16-ти турах. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.79 по линии букмекерской конторы Бетсити.