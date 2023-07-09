«Барракас Сентраль» — «Архентинос Хуниорс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (10.07.2023)

1688901555

вчера, 14:19

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче считается «Архентинос Хуниорс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Выбрать победителем «Барракас Сентраль» можно по коэффициенту 3.75, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.55.

Форма команд

«Барракас Сентраль» выступает с переменным успехом и вряд ли занимает место, на которое наделись болельщики. Клуб расположился на 14 строчке турнирной таблицы с 30 набранными очками и отстает от зоны плей-офф всего на четыре пункта, поэтому мотивированы на победы. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Барракас Сентраль» обыграл на выезде «Бельграно» (2:0), а ранее одолел лидера «Ривер Плейт» (2:1).

«Архентинос Хуниорс» все еще не вошел в зону плей-офф, но все еще находится от него на расстоянии одного балла. Команда располагается на десятой позиции с 33 баллами и опережает нынешнего соперника на три пункта. Гостям нужна победа, но ничейный результат не станет критическим. Два последних матча «Архентинос Хуниорс» поделил очки с «Институто» (0:0), а ранее проиграл на выезде «Банфилду» (0:1).

Информация для ставок

«Барракас Сентраль» не проигрывает уже четыре матча подряд в чемпионате Аргентины

«Архентинос Хуниорс» уступил в трех из пяти последних выездных встречах

В единственном матче между клубами оказался сильнее «Архентинос Хуниорс»

Прогноз

Команды практически не играли между собой, поэтому рекомендуем обратить внимание на статистику хозяев и выбрать их победу с коэффициентом 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.