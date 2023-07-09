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«Барракас Сентраль» — «Архентинос Хуниорс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (10.07.2023)

вчера, 14:19
Архентинос Хуниорс

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче считается «Архентинос Хуниорс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Выбрать победителем «Барракас Сентраль» можно по коэффициенту 3.75, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.833.142.20
Pari 3.75 3.10 2.15

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.55.

Форма команд

«Барракас Сентраль» выступает с переменным успехом и вряд ли занимает место, на которое наделись болельщики. Клуб расположился на 14 строчке турнирной таблицы с 30 набранными очками и отстает от зоны плей-офф всего на четыре пункта, поэтому мотивированы на победы. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Барракас Сентраль» обыграл на выезде «Бельграно» (2:0), а ранее одолел лидера «Ривер Плейт» (2:1).

«Архентинос Хуниорс» все еще не вошел в зону плей-офф, но все еще находится от него на расстоянии одного балла. Команда располагается на десятой позиции с 33 баллами и опережает нынешнего соперника на три пункта. Гостям нужна победа, но ничейный результат не станет критическим. Два последних матча «Архентинос Хуниорс» поделил очки с «Институто» (0:0), а ранее проиграл на выезде «Банфилду» (0:1).

Информация для ставок

  • «Барракас Сентраль» не проигрывает уже четыре матча подряд в чемпионате Аргентины
  • «Архентинос Хуниорс» уступил в трех из пяти последних выездных встречах
  • В единственном матче между клубами оказался сильнее «Архентинос Хуниорс»

Прогноз

Команды практически не играли между собой, поэтому рекомендуем обратить внимание на статистику хозяев и выбрать их победу с коэффициентом 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.84 1.56 2.52
Pari 1.55 2.45
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:02
Не очень результативный чемп, поэтому можно смело играть Тм 2,5
Гость
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