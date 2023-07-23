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«Барракас Сентраль» — «Арсенал» Саранди. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.07.2023)

вчера, 16:01
Барракас Сентраль

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Банфилд», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. Выбрать триумф гостей можно по 4.7, а поставить в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.943.204.81
Pari 1.90 3.20 4.80

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Барракас Сентраль» является середняком чемпионата Аргентины в этом сезоне и все еще имеет шансы побороться за зону плей-офф. Команда располагается на 13 месте с 34 баллами и отстает от девятой позиции всего на четыре пункта. В поединке с последней командой турнирной таблицы хозяева рассчитывают исключительно на победу. Два последних матча «Барракас Сентраль» завершились поражением от «Бока Хуниорс» (1:2) и минимальной победой над «Тигре» (1:0).

«Арсенал» Саранди набирает баллы только по редким праздникам и заслуженно прозябает на последнем месте в турнирной таблице. Коллектив набрал 18 очков и отстает от ближайшего соперника уже на четыре балла. Мало кто верит в то, что гостям удастся забрать очки у противника, поэтому даже ничья будет хорошим результатом. В двух последних матчах «Арсенал» Саранди проиграл «Институто» (0:2) и сыграл вничью с «Банфилдом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Барракас Сентраль проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • „Арсенал“ Саранди не может победить на протяжении последних шести матчей
  • „Барракас Сентраль“ выиграл два последних матча у „Арсенала“ Саранди

Прогноз

Вряд ли в битве середняка и аутсайдера Суперлиги Аргентины стоит ожидать слишком зрелищный футбол и большое количество забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.06 1.47 2.78
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:22
Думаю что вопрос о фаворите и кто заберет в этом матче три очка ясна. Уверенная победа хозяев поля.
Гость
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