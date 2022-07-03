«Барракас Сентраль» — «Сан-Лоренсо». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2022)

1656858297

03 июля 2022, 17:24

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Сан-Лоренсо», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Выбрать победителем «Барракас Сентраль» можно по коэффициенту 3.1, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.62.

Форма команд

«Барракас Сентраль» еще не выиграл ни одной игры в новом этапе Суперлиги Аргентины и пока довольствуется только ничьими. Коллектив занимает низкое для себя предпоследнее место с тремя баллами и нуждается в срочных изменениях со стороны тренерского штаба, чтобы улучшить турнирное положение. Два последних матча «Барракас Сентраль» завершились ничьей с «Банфилдом» (1:1) и поражением от «Бока Хуниорс» (1:3).

«Сан-Лоренсо» выиграл только один поединок в Суперлиге Аргентины, но при этом не проигрывал. Таким образом коллектив сумел насобирать семь очков и располагается на 12 месте, что не может удовлетворять желаниям болельщиков, которые ходят видеть клуб среди лидеров турнира. В поединке с аутсайдером на выезде у коллектива будет хороший шанс набрать максимальное количество очков. В прошлом матче «Сан-Лоренсо» сыграл вничью с «Тигре» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Сентраль Кордоба» (2:0).

Информация для ставок

«Барракас Сентраль» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Сан-Лоренсо» выиграл четыре встречи из последних шести на выезде

Пять из шести последних матчей «Сан-Лоренсо» завершились ничейным результатом

В единственном матче кубка Аргентины между клубами победу одержал «Сан-Лоренсо»

Прогноз

«Сан-Лоренсо» мало побеждает, но тем не менее, выглядит гораздо увереннее нынешнего соперника, который набрал всего три очка и занимает предпоследнее место. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.