«Барселона» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (19.02.2023)

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вчера, 22:25

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. Выбрать победителем «Кадис» можно по коэффициенту 15, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.4, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.58.

Форма команд

«Барселона» уже наработала себе хороший отрыв от мадридского «Реала» в восемь очков и очень не хочет его сократить в домашнем поединке с командой из низов турнирной таблицы. «Сине-гранатовые» набрали 56 баллов и постараются в предстоящей встрече не разочаровать болельщиков, а порадовать их очередной победой. В матче Лиги Европы «Барселона» не смогла одолеть «Манчестер Юнайтед» (2:2), а ранее оказалась сильнее «Вильярреала» (1:0).

«Кадис» чередует победы и поражения и колеблется на грани зоны вылета Ла Лиги. В активе клуба 22 балла и отрыв от 18-ого места составляет всего два балла. В выездной встрече с лидером чемпионата Испании очень сложно рассчитывать на очки, но даже ничья стала бы для гостей прекрасным результатом. Два последних поединка «Кадиса» завершились победой над «Жироной» (2:0) и крупным поражением от «Атлетика» (1:4).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кадис» выиграл только две выездные встречи из десяти последних

«Барселона» выиграла у «Хетафе» только один матч из пяти последних при двух поражениях

Прогноз

«Барселона» имеет не лучшую статистику личных встреч с «Кадисом», но в этот раз у клуба есть хорошая возможность ее исправить. Сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.