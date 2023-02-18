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«Барселона» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (19.02.2023)

вчера, 22:25
Барселона

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. Выбрать победителем «Кадис» можно по коэффициенту 15, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.187.7016.73
Лига Ставок 1.19 7.40 15.00
1XBET 1.22 7.50 16.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.4, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.58.

Форма команд

«Барселона» уже наработала себе хороший отрыв от мадридского «Реала» в восемь очков и очень не хочет его сократить в домашнем поединке с командой из низов турнирной таблицы. «Сине-гранатовые» набрали 56 баллов и постараются в предстоящей встрече не разочаровать болельщиков, а порадовать их очередной победой. В матче Лиги Европы «Барселона» не смогла одолеть «Манчестер Юнайтед» (2:2), а ранее оказалась сильнее «Вильярреала» (1:0).

«Кадис» чередует победы и поражения и колеблется на грани зоны вылета Ла Лиги. В активе клуба 22 балла и отрыв от 18-ого места составляет всего два балла. В выездной встрече с лидером чемпионата Испании очень сложно рассчитывать на очки, но даже ничья стала бы для гостей прекрасным результатом. Два последних поединка «Кадиса» завершились победой над «Жироной» (2:0) и крупным поражением от «Атлетика» (1:4).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Кадис» выиграл только две выездные встречи из десяти последних
  • «Барселона» выиграла у «Хетафе» только один матч из пяти последних при двух поражениях

Прогноз

«Барселона» имеет не лучшую статистику личных встреч с «Кадисом», но в этот раз у клуба есть хорошая возможность ее исправить. Сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.29 1.23 2.57 1.54 2.02 1.86
Лига Ставок 2.55 1.50 2.01 1.78
1XBET 2.35 1.54
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