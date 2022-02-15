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«Барселона» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Европы (17.02.2022)

вчера, 10:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. Выбрать победителем «Наполи» можно по коэффициенту 3.7 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.943.763.94
Фонбет 1.90 3.65 3.95
Мелбет 1.98 3.74 4.10
1XBET 1.98 3.74 4.10
BetBoom 1.96 3.71 3.97

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.71, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.14.

Форма команд

«Барселона» впервые за много лет не смогла выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и будет вынуждена продолжить выступления в турнире рангом пониже. Каталонцы не проигрывают уже несколько матчей в чемпионате и показывают относительно стабильные результаты. Матч с «Наполи» считается одним из самых интересных противостояний на этой стадии и обещает быть интересным. В прошлом туре Ла-Лиги «Барселона» разошлась миром с «Эспаньолом» (2:2), а ранее обыграла на своем поле «Атлетико» (4:2).

«Наполи» прошел достаточно сложную группу в Лиге Европы и все-таки пропустил «Спартак» на первое место в группе, поэтому начинает свой путь в весенней части еврокубков со стадии 1/16 финала и самым грозным соперником из всех возможных. Параллельно, неаполитанцы продолжают бороться за чемпионство во внутреннем первенстве и занимают там третье место с 53 набранными очками. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Интером» (1:1), а немного ранее обыграла «Венецию» на выезде (2:0).

Информация для ставок

  • «Наполи» проиграл два из десяти последних матчей во основное время
  • Четыре последних матча «Наполи» на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • «Барселона» выиграла три последних матча с «Наполи» на своем стадионе
  • Неаполитанский клуб не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд

Прогноз

Команды в последних матчах показывают уверенную игру и стараются набирать очки. Предполагаем, что болельщики увидят несколько забитых мячей в этом поединке, а потом рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.71.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.53 1.32 2.23 1.69 1.74 2.16
Фонбет 2.10 1.73
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
Все комментарии
gvk752hcckvw
gvk752hcckvw
вчера в 13:03
Футбольный клуб «Барселона» одержит победу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:59
Наполи не проиграет .
Gahi
Gahi
вчера в 11:51
Победа команды "Барселоны" и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
4adjad92cxtm
4adjad92cxtm
вчера в 11:09
Футбольный клуб «Барселона» выиграет матч.
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