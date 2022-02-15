«Барселона» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Европы (17.02.2022)

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вчера, 10:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. Выбрать победителем «Наполи» можно по коэффициенту 3.7 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.71, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.14.

Форма команд

«Барселона» впервые за много лет не смогла выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и будет вынуждена продолжить выступления в турнире рангом пониже. Каталонцы не проигрывают уже несколько матчей в чемпионате и показывают относительно стабильные результаты. Матч с «Наполи» считается одним из самых интересных противостояний на этой стадии и обещает быть интересным. В прошлом туре Ла-Лиги «Барселона» разошлась миром с «Эспаньолом» (2:2), а ранее обыграла на своем поле «Атлетико» (4:2).

«Наполи» прошел достаточно сложную группу в Лиге Европы и все-таки пропустил «Спартак» на первое место в группе, поэтому начинает свой путь в весенней части еврокубков со стадии 1/16 финала и самым грозным соперником из всех возможных. Параллельно, неаполитанцы продолжают бороться за чемпионство во внутреннем первенстве и занимают там третье место с 53 набранными очками. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Интером» (1:1), а немного ранее обыграла «Венецию» на выезде (2:0).

Информация для ставок

«Наполи» проиграл два из десяти последних матчей во основное время

Четыре последних матча «Наполи» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла три последних матча с «Наполи» на своем стадионе

Неаполитанский клуб не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд

Прогноз

Команды в последних матчах показывают уверенную игру и стараются набирать очки. Предполагаем, что болельщики увидят несколько забитых мячей в этом поединке, а потом рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.71.