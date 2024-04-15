«Барселона» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.04.2024)

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вчера, 21:47

Ставки букмекеров

Хозяева является фаворитом в этой встрече и поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу « ПСЖ » коэффициент составляет 3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.05.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит 2.12. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.43.

Форма команд

«Барселона» может быть довольна первым матчем, а точнее своей реализацией. Все-таки в начале первого тайма коллектив откровенно поплыл и чудом не пропустил еще больше до 60й минуты поединка. Теперь каталонцам нужно сыграть уверенно на своем стадионе и не дать разогнаться атакующей линии противника. В прошлом туре чемпионата Испании «Барселона» выиграла вязкий поединок у «Кадиса» (1:0).

К « ПСЖ » после первого проигранного матча (2:3) с «Барселоной» осталось больше вопросов, чем ответов. Команда превосходила соперника в определенных отрезках матча, но слабая игра в обороне дала реализовать каталонцам слишком много. Теперь Мбаппе и компании нужно отыгрываться, на чем он и сосредоточатся, ведь в Лиге 1 они с отрывом лидируют, а европейский турнир является несомненным приоритетом. Два последних матча « ПСЖ » еще до поединка с «Барселоной» в чемпионате завершились ничьей с «Клермоном» (1:1) и минимальной победой над «Ренном» (1:0).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

« ПСЖ » не проигрывает на выезде уже 13 поединков подряд

» не проигрывает на выезде уже 13 поединков подряд Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Четыре последних матча между клубами обязательно заканчивались исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, ведь французский клуб постарается играть первым номером и атаковать, а хозяева постараются использовать ошибки соперника. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.