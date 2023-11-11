«Бавария» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (11.11.2023)

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вчера, 10:15

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.07. Рискнуть на победу «Хайденхайма» можно по коэффициенту 29, а выбрать в линии ничью предлагают по 16.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.8.

Форма команд

«Бавария» может быть довольна, так как досрочно выиграла группу Лиги Чемпионов и теперь все силы сконцентрирует на чемпионате, где мюнхенские футболисты идут на втором месте. В активе клуба 26 очков, и они отстают на два балла от лидера «Байера». В домашней игре с новичком Бундеслиги чемпион Германии постарается как можно раньше решить исход противостояния. Два последних матча «Баварии» закончились победами над «Галатасараем» в Лиге Чемпионов (2:1) и «Боруссией» Дортмунд (4:0).

«Хайденхайму» тяжело дается этот сезон, но команда старается цепляться за очки и не позволяет себе опускаться в зону вылета. Сейчас клуб располагается на 13 месте с 10 баллами, но рассчитывать на очки в выездной встрече с чемпионом Германии очень сложно. В прошлом туре «Хайденхайм» обыграл на своем поле «Штутгарт» (2:0), а в кубке страны уступил «Боруссии» М (1:3).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хайденхайм» проиграл пять последних выездных встреч подряд

«Бавария» выиграла у «Хайденхайма» в единственной игре кубка Германии (5:4)

Прогноз

«Бавария» будет с первых минут большими силами атаковать, и мы предполагаем, что гости не выдержат очень быстро. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.