«Бавария» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2023)

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вчера, 13:04

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Рискнуть на победу «Гройтер Фюрт» можно по коэффициенту 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.3.

Форма команд

«Бавария» не смогла выиграть первый тур после зимнего перерыва, однако показала добротный футбол и в следующих матчах безусловно будет выглядеть фаворитом. Коллектив лидирует в Бундеслиге с 35 очками и опережает сразу трех соперников на пять баллов. В прошлом туре «Бавария» поделила очки с «РБ Лейпциг» (1:1), а ранее в товарищеском матче сыграла вничью с «Зальцбургом» (4:4).

«Кельн» поразил своих же болельщиков в прошлом туре, неожиданно разгромив «Вердер» (7:1). Это должно дать хороший эмоциональный толчок коллективу, который на данный момент занимает только 11 место с 20 баллами в активе. В предстоящей встрече даже ничья станет для гостей замечательным результатом. До матча с «Вердером», «Кельн» провел два товарищеских матча с «Ломмель» (5:0) и «Гамбургом» (4:0).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кельн» проиграл пять из шести последних матчей на выезде

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла девять из десяти последних поединков у «Кельна»

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-3) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.