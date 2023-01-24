«Бавария» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Рискнуть на победу «Гройтер Фюрт» можно по коэффициенту 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.7.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.3.
Форма команд
«Бавария» не смогла выиграть первый тур после зимнего перерыва, однако показала добротный футбол и в следующих матчах безусловно будет выглядеть фаворитом. Коллектив лидирует в Бундеслиге с 35 очками и опережает сразу трех соперников на пять баллов. В прошлом туре «Бавария» поделила очки с «РБ Лейпциг» (1:1), а ранее в товарищеском матче сыграла вничью с «Зальцбургом» (4:4).
«Кельн» поразил своих же болельщиков в прошлом туре, неожиданно разгромив «Вердер» (7:1). Это должно дать хороший эмоциональный толчок коллективу, который на данный момент занимает только 11 место с 20 баллами в активе. В предстоящей встрече даже ничья станет для гостей замечательным результатом. До матча с «Вердером», «Кельн» провел два товарищеских матча с «Ломмель» (5:0) и «Гамбургом» (4:0).
Информация для ставок
- «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Кельн» проиграл пять из шести последних матчей на выезде
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бавария» выиграла девять из десяти последних поединков у «Кельна»
Прогноз
«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-3) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.