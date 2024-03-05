«Бавария» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (05.03.2024)

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сегодня, 12:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.31. Рискнуть на победу «Лацио» можно по коэффициенту 11, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.88.

Форма команд

«Бавария» практически потеряла шансы на чемпионство, отставая от «Байера» уже на 10 баллов, и вылетела из внутренних кубков. Последним турниром, где можно побороться за победу остается Лига чемпионов, но первый матч был проиграл «Лацио» (0:1). На своем поле немецкий гранд постарается забить больше и пробиться в следующий раунд. Два последних матча «Баварии» завершились победой над «РБ Лейпциг» (2:1) и ничьей с «Фрайбургом» (2:2).

«Лацио» также неудачно действует в чемпионате и может остаться вовсе без еврокубков на следующий сезон. Римский клуб занимает лишь девятую позицию в турнирной таблице и отстает от шестой на шесть пунктов. Даже выиграв первый матч, эксперты практически не оставляют клубу шансов пройти дальше. В прошлом туре «Лацио» с тремя удалениями в составе проиграл «Милану» (0:1), а ранее уступил на выезде «Фиорентине» (1:2).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» проиграл в трех из пяти последних выездных поединков

«Бавария» выиграла два из трех последних матчей с «Лацио»

Прогноз

«Бавария» будет играть в полную силу и постарается уже в первом тайме лишить римский клуб преимущества. Сделать ставку на успех «Баварии» в первом тайме можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.