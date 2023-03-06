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«Бавария» — «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.03.2023)

сегодня, 09:42
Горецка Леон

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83. Рискнуть на победу «ПСЖ» можно по коэффициенту 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4.

Лига чемпионов 2022/2023
Бавария
Пари Сен-Жермен
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
08 марта 2023, 23:00
среда
1 - 0
Первый матч
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.884.453.64
Лига Ставок 1.87 4.40 3.85
1XBET 1.84 4.38 4.10

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.13, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.72.

Форма команд

«Бавария» продолжает лидировать в Бундеслиге, но делит свое место с «Боруссией» Д. Впереди еще много туров и мюнхенскому коллективу придется очень постараться, чтобы завоевать очередное чемпионство. В ответной игре с «ПСЖ» у немецкого клуба есть преимущество первого матча, но подопечные Нагельсмана определенно будут играть на победу и не отсиживаться в обороне. В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» на выезде обыграла «Штутгарт» (2:1), а ранее уверенно одолела «Унион» (3:0).

«ПСЖ» смог выровнять свою игру в Лиге 1 и добился нескольких побед подряд, но ситуация в Лиге Чемпионов очень непростая и осложняется отсутствием Неймара из-за травмы. Тем не менее, парижский гранд может удивить соперника, поэтому встреча будет интересной при любых раскладах. Команда обыграла в прошлом туре чемпионата Франции «Нант» (4:2), а ранее оказалась сильнее прямого конкурента «Марселя» на выезде (3:0).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «ПСЖ» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Бавария» выиграла семь из восьми последних поединков во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей с «ПСЖ»
  • Три из четырех последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

«Бавария» очень редко отдает победы на своем поле в Лиге Чемпионов и один из последних случаев был с «ПСЖ». Предполагаем, что в этот раз бессменный чемпион Германии этого не допустит и одержит победу. Сделать на это ставку можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.49 2.18 1.74
Лига Ставок 2.70 1.45 2.16 1.67
1XBET 2.66 1.43
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