«Бавария» — «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.03.2023)

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сегодня, 09:42

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83. Рискнуть на победу « ПСЖ » можно по коэффициенту 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.13, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.72.

Форма команд

«Бавария» продолжает лидировать в Бундеслиге, но делит свое место с «Боруссией» Д. Впереди еще много туров и мюнхенскому коллективу придется очень постараться, чтобы завоевать очередное чемпионство. В ответной игре с « ПСЖ » у немецкого клуба есть преимущество первого матча, но подопечные Нагельсмана определенно будут играть на победу и не отсиживаться в обороне. В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» на выезде обыграла «Штутгарт» (2:1), а ранее уверенно одолела «Унион» (3:0).

« ПСЖ » смог выровнять свою игру в Лиге 1 и добился нескольких побед подряд, но ситуация в Лиге Чемпионов очень непростая и осложняется отсутствием Неймара из-за травмы. Тем не менее, парижский гранд может удивить соперника, поэтому встреча будет интересной при любых раскладах. Команда обыграла в прошлом туре чемпионата Франции «Нант» (4:2), а ранее оказалась сильнее прямого конкурента «Марселя» на выезде (3:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей « ПСЖ » завершились тоталом больше 2.5 мячей

» завершились тоталом больше 2.5 мячей «Бавария» выиграла семь из восьми последних поединков во всех турнирах

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей с « ПСЖ »

» Три из четырех последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 1.5 мяча

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