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«Бавария» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (02.12.2023)

сегодня, 11:24
Нойер Мануэль

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.14. Рискнуть на победу «Униона» можно по коэффициенту 19, а выбрать в линии ничью предлагают за 9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.95.

Форма команд

«Бавария» без больших усилий доигрывает Лигу Чемпионов, но не является лидером в Бундеслиге, что достаточно необычно для начала декабря. Мюнхенский клуб занимает вторую строчку с 32 баллами и отстает от лидера на два пункта. В домашней встрече с предпоследней командой Бундеслиги, чемпион Германии рассчитывает исключительно на победу, которая позволит как минимум не отставать от «Байера». В двух последних матча «Бавария» сыграла вничью с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге Чемпионов, а ранее одолела на выезде «Кельн» (1:0).

«Унион» проводит очень слабый сезон и обязан исправлять свое положение, ведь 17 место в турнирной таблице является настоящей проблемой для столичного клуба. Команда набрала семь очков и в выездной игре с «Баварией» вряд ли сможет рассчитывать на набранные очки. В прошлом туре «Унин» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1), а в Лиге Чемпионов с тем же счетом завершил поединок с «Брагой» (1:1).

Информация для ставок

  • «Бавария» проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Унион» не может выиграть на выезде уже девять матчей подряд
  • «Бавария» выиграла три из пяти последних матчей у «Унион»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бавария» будет играть в полную силу и постарается уже в первом тайме решить вопрос о победителе. Сделать ставку на успех «Баварии» с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:11
Бавария уничтожает сейчас всех подряд на домашнем поле. Не думаю что хозяев как-то смутит тот факт что Унион пожалуют к ним в гости под руководством нового тренера. Очередная порция забитых мячей в исполнении Баварии однозначно будет. Вот собственно и стоит присмотреться тут к варианту ставки на верховой тотал хозяев. Запросто Бавария может наколотить тут вообще неприличное количество мячей, но я остановлю свой выбор на достаточно лёгком варианте: ТБ(3,5) на Баварию.
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