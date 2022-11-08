«Бавария» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (08.11.2022)

1667883214

вчера, 07:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.18. Рискнуть на победу «Вердера» можно по коэффициенту 14, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.9.

Форма команд

«Бавария» вернула себе лидерство в чемпионате Германии и теперь чувствует себя максимально уверенно перед большим зимним перерывом. В активе клуба 28 баллов, что позволяет опережать «Фрайбург» на один балл. Чтобы уйти в качестве лидера в этом календарном году, чемпиону Германии очень нужна победа. В прошлой встрече «Бавария» одолела на выезде «Герту» (3:2), а ранее в Лиге Чемпионов обыграла на своем поле «Интер» (2:0).

«Вердер» после серии неудач вновь начал побеждать и показывает неплохие результаты в Бундеслиге. На данный момент команда занимает седьмое место с 21 набранным баллом, что на семь пунктов меньше, чем у «Баварии». Два последних поединка в чемпионате Германии, коллектив из Бремена выиграл у «Шальке-04» (2:1) и «Герты» (1:0).

Информация для ставок

«Бавария» девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вердер» забивал в девяти из десяти поединков на выезде за последнее время

«Бавария» проиграла два из трех последних матчей «Майнцу»

«Вердер» проиграл девять из десяти последних встреч с «Баварией»

Прогноз

«Бавария» показывает отличные результаты и на своем поле обязана уверенно переигрывать «Вердер». Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.