«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2022)

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сегодня, 17:26

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.15. Рискнуть на победу «Вольфсбурга» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 8.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.63.

Форма команд

«Бавария» показывает просто космический уровень в нападении и за последние два матча забила 11 мячей. Коллектив намерен в очередной раз завоевать золотые медали Бундеслиги и постараются совсем не терять очки на старте сезона. В первом туре чемпионата Германии «Бавария» разгромила на выезде «Айнтрахт» (6:1), а в Суперкубке Германии обыграл «РБ Лейпциг» (5:3).

«Вольфсбург» плохо выступил в прошлом сезоне и за провалом в групповом этапе Лиги Чемпионов последовали невзрачные выступления в чемпионате страны. Сейчас команда начала новый футбольный год с ничьи с «Вердером» (2:2), а до этого в кубке Германии минимально одолел «Карл-Цейс Йена» (1:0).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла в двух матчах из десяти последних во всех турнирах, а «Вольфсбург» проиграл лишь один раз

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла у «Вольфсбурга» восемь из десяти последних матчей при двух ничейных результатах

Прогноз

«Бавария» сейчас на голову выше большинства команд Бундеслиги и на своем стадионе с первых минут будет давить на соперника, что очень быстро принесет результаты. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.