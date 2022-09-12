«Байер» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.09.2022)

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вчера, 11:56

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей минимальными фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Байера» могут поставить по коэффициенту 2.8. Коэффициент на ничью составляет 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.93, в то время как низовой исход ТМ 2.5 оценивается по 1.87. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Байер» очень плохо стартовал в сезоне и потерпел поражение в первом туре Лиги Чемпионов. Положение команды крайне сложное, и чтобы рассчитывать в будущем на хорошие результаты, ситуацию надо менять уже сейчас. В последней игре команда из «Леверкузена» сыграла с «Гертой» вничью в Бундеслиге (2:2), а несколькими днями ранее уступил на выезде «Брюгге» (0:1).

«Атлетико» выстрадала победу в прошлом туре Лиги Чемпионов, однако по игре выглядел не так уверенно, как хотели бы их видеть болельщики. Тем не менее, в прошлом туре «матрасники» добавили оптимизма своим поклонника одержав домашнюю крупную победу над «Сельтой» (2:1). Неделю назад в первом туре Лиги Чемпионов подопечные Диего Симеоне вырвали победу у «Порту» на 11й добавленной минуте (2:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико» выиграл только три из восьми последних матчей с командой из Леверкузена

Прогноз

«Байер» находится в очень плохой форме и будет играть с особым вниманием на свою оборону. В такой ситуации вряд ли стоит ожидать результативный матч, поэтому можно сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.