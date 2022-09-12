«Байер» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.09.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают гостей минимальными фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Байера» могут поставить по коэффициенту 2.8. Коэффициент на ничью составляет 3.4.
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сегодня, 22:00
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.93, в то время как низовой исход ТМ 2.5 оценивается по 1.87. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Байер» очень плохо стартовал в сезоне и потерпел поражение в первом туре Лиги Чемпионов. Положение команды крайне сложное, и чтобы рассчитывать в будущем на хорошие результаты, ситуацию надо менять уже сейчас. В последней игре команда из «Леверкузена» сыграла с «Гертой» вничью в Бундеслиге (2:2), а несколькими днями ранее уступил на выезде «Брюгге» (0:1).
«Атлетико» выстрадала победу в прошлом туре Лиги Чемпионов, однако по игре выглядел не так уверенно, как хотели бы их видеть болельщики. Тем не менее, в прошлом туре «матрасники» добавили оптимизма своим поклонника одержав домашнюю крупную победу над «Сельтой» (2:1). Неделю назад в первом туре Лиги Чемпионов подопечные Диего Симеоне вырвали победу у «Порту» на 11й добавленной минуте (2:1).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Атлетико» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Атлетико» выиграл только три из восьми последних матчей с командой из Леверкузена
Прогноз
«Байер» находится в очень плохой форме и будет играть с особым вниманием на свою оборону. В такой ситуации вряд ли стоит ожидать результативный матч, поэтому можно сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.