«Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (29.01.2023)

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вчера, 21:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Боруссии» Д оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Байер» показывает максимальный результат по очкам в Бундеслиге за последние пять туров и тот провал на старте сезона все начинают понемногу забывать. Команда расположилась уже на восьмом месте с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять очков. В домашнем матче с нестабильным соперником «фармацевты» могут замахнуться даже на победу. Два последних матча «Байер» выиграл у «Бохума» (2:0) и «Боруссии» М (3:2).

«Боруссии» Д очень тяжело даются последние туры, где она на последних минутах вырывала победы у соперников. Сейчас «желто-черные» занимают пятое место с 31 баллом, а от лидера они отстают всего на пять пунктов. Предстоящий матч очень важен для гостей и потеря очков пошатнет их позиции в любом случае. Две последние игры «Боруссия» Д выиграла у «Майнца» (2:1) и «Аугсбурга» (4:3).

Информация для ставок

«Байер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла три из пяти последних поединков у «Байера» при двух поражениях

Прогноз

Предполагаем, что в этом противостоянии зрители увидят большое количество забитых мячей, что подтверждает статистика личных встреч. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.