Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Байер» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2023)

вчера, 19:29
Байер

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Фрайбурга» могут поставить по коэффициенту 10.5. Коэффициент на ничью составляет 6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.295.9810.00
Лига Ставок 1.30 6.20 10.00
Pari 1.30 6.00 10.50

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.73, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Байер» продолжает побеждать во всех турнирах и заслуженно занимает лидерское место в Бундеслиге. «Фармацевты» набрали 22 очка и опережают ближайшего соперника на один пункт. В предстоящей встрече с непростым соперником, букмекеры сильно верят в хозяев, но победу еще необходимо добыть на поле. В прошлой игре Лиги Европы «Байер» разгромил «Карабах» (5:1), а ранее обыграл на выезде «Вольфбсург» (2:1).

«Фрайбург» не выглядит также стабильно как в прошлом сезоне, однако команда не растеряла своих навыков и может создать проблемы любому сопернику. Сейчас клуб располагается на восьмом месте в Бундеслиге с 13 баллами и остановить «Байер» на его же стадионе будет очень непросто. В последней игре Лиги Европы «Фрайбург» на выезде одолел «Бачка-Топола» (3:1), а ранее в Бундеслиги выиграл у «Бохума» (2:1).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл 14 из 15 последних матчей во всех турнирах
  • «Фрайбург» проиграл четыре выездных поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Байер» выиграл у «Фрайбурга» только один поединок из пяти последних
  • Четыре матча между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На победу «Байера» коэффициент слишком маленький, а «Фрайбург» является не самым легким соперником. Предлагаем обратить внимание на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.49 1.23 2.69 1.49 2.14 1.75
Лига Ставок 2.61 1.50 2.07 1.78
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 