«Байер» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2023)

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вчера, 19:29

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Фрайбурга» могут поставить по коэффициенту 10.5. Коэффициент на ничью составляет 6.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.73, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Байер» продолжает побеждать во всех турнирах и заслуженно занимает лидерское место в Бундеслиге. «Фармацевты» набрали 22 очка и опережают ближайшего соперника на один пункт. В предстоящей встрече с непростым соперником, букмекеры сильно верят в хозяев, но победу еще необходимо добыть на поле. В прошлой игре Лиги Европы «Байер» разгромил «Карабах» (5:1), а ранее обыграл на выезде «Вольфбсург» (2:1).

«Фрайбург» не выглядит также стабильно как в прошлом сезоне, однако команда не растеряла своих навыков и может создать проблемы любому сопернику. Сейчас клуб располагается на восьмом месте в Бундеслиге с 13 баллами и остановить «Байер» на его же стадионе будет очень непросто. В последней игре Лиги Европы «Фрайбург» на выезде одолел «Бачка-Топола» (3:1), а ранее в Бундеслиги выиграл у «Бохума» (2:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл 14 из 15 последних матчей во всех турнирах

«Фрайбург» проиграл четыре выездных поединка из десяти последних во всех турнирах

«Байер» выиграл у «Фрайбурга» только один поединок из пяти последних

Четыре матча между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На победу «Байера» коэффициент слишком маленький, а «Фрайбург» является не самым легким соперником. Предлагаем обратить внимание на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.