«Байер» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

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25 октября 2023, 19:24

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Карабаха» могут поставить по коэффициенту 13. Коэффициент на ничью составляет 7.4.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.57, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2.4. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Байер» проводит один из своих сильнейших сезонов за последние годы и уверенно лидирует в группе с шестью баллами. Мало кто сомневается, что у немецкого коллектива возникнут проблемы с выходом в плей-офф. Кроме того, клуб из Леверкузена является лидером Бундеслиги, где набрал уже 22 очка и опережает ближайшего соперника на один пункт. В двух последних матчах Бундеслиги «Байер» на выезде переиграл «Вольфсбург» (2:1) и на своем стадионе крупно одолел «Кельн» (3:0).

«Карабах» также отлично себя проявляет в Лиге Европы и после двух туров уступает «Байеру» лишь по дополнительным характеристикам. Тем не менее, эксперты не оставляют шансов команде из Азербайджана на первое место в группе в своих прогнозах. Даже ничья в Германии станет для гостей отличным и неожиданным результатом. В прошлом туре чемпионата «Карабах» сыграл вничью с «Тураном» (2:2), а ранее на выезде обыграл «Нефтчи» (2:0).

Информация для ставок

«Байер» не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах

«Карабах» выиграл шесть из семи последних поединков во всех турнирах

«Байер» забил 29 мячей в последних восьми домашних встречах при восьми пропущенных

Прогноз

«Байер» пребывает в отличной физической форме и наверняка сможет одержать крупную победу над соперником из Азербайджана. Сделать ставку на победу «фармацевтов» с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.