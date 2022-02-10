«Байер» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

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вчера, 11:59

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.44 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Штутгарта» могут поставить по коэффициенту 7. Коэффициент на ничью составляет 4.7.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.77, в то время как низовой исход оценивается по 2.05. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Байер» стабильно начал сезон и достаточно много забивает (54 мячей за 21 поединок). Перед коллективом стоит цель на нынешний сезон – попадание в зону Лиги Чемпионов и игроки прикладывают все усилия, чтобы осуществить свою задачу. Последняя разгромная победа на выезде над «Боруссией» Д (2:5) должна только прибавить уверенности в своих силах и мотивации команде. Еще ранее клуб из Леверкузена разгромил на своем поле «Аугсбург» (5:1).

«Штутгарт» в последних пяти турах показал худший результат в чемпионате и набрал всего одно очко. Коллектив не может найти свою игру и занимает предпоследнее место, имея в активе лишь 18 баллов. Чтобы не опуститься еще ниже, в клубе необходимы серьезные изменения и работа над недостатками, главным из которых является оборона (38 пропущенных мячей). В двух последних матчах Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Айнтрахту» Ф (2:3) и «Фрайбургу» (0:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Германии

Девять из десяти последних встреч «Байера» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл пять из шести последних матчей у «Штутгарта»

Семь из десяти последних встреч между клубами на поле «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» хорошо выступает на своем поле и имеет мотивацию для достижения результата. Предполагаем, что команда из Леверкузена сможет создать много проблем сопернику и забрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.