«Байер» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (17.09.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Вердера» могут поставить по коэффициенту 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.4.
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17 сентября 2022, 16:30
суббота
Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.25, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.65. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Байер» проводит очень слабый старт сезона в чемпионате Германии и перед стартом очередного тура занимает 17 место с четырьмя очками. Тем не менее, на днях клуб из Леверкузена одержал важную победу в Лиге Чемпионов над «Атлетико», что должно придать уверенности и сил футболистам исправить положение во внутреннем чемпионате. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» сыграли вничью с «Гертой» (2:2).
«Вердер» очень странно себя показывает в новом сезоне Бундеслиги после возвращения, обыгрывая фаворитов и проигрывая аутсайдером. После шести туров команда из Бремена набрала восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В прошлом туре «Вердер» уступил «Аугсбургу» (0:1), а неделей ранее оказался сильнее «Бохума» (2:0).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Вердер» не проигрывает на выезде уже пять матчей подряд
- Пять из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл два из десяти последних личных встреч с «Вердером»
Прогноз
«Байер» потратил много сил в Лиге Чемпионов и не сможет постоянно держать соперника в обороне. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.