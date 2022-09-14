«Байер» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (17.09.2022)

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вчера, 13:07

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок. Игроки, которые верят в победу «Вердера» могут поставить по коэффициенту 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.4.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.25, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.65. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Байер» проводит очень слабый старт сезона в чемпионате Германии и перед стартом очередного тура занимает 17 место с четырьмя очками. Тем не менее, на днях клуб из Леверкузена одержал важную победу в Лиге Чемпионов над «Атлетико», что должно придать уверенности и сил футболистам исправить положение во внутреннем чемпионате. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» сыграли вничью с «Гертой» (2:2).

«Вердер» очень странно себя показывает в новом сезоне Бундеслиги после возвращения, обыгрывая фаворитов и проигрывая аутсайдером. После шести туров команда из Бремена набрала восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В прошлом туре «Вердер» уступил «Аугсбургу» (0:1), а неделей ранее оказался сильнее «Бохума» (2:0).

Информация для ставок

«Байер» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Вердер» не проигрывает на выезде уже пять матчей подряд

Пять из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл два из десяти последних личных встреч с «Вердером»

Прогноз

«Байер» потратил много сил в Лиге Чемпионов и не сможет постоянно держать соперника в обороне. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.