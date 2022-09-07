«Базель» — «Пюник». Прогноз на матч Лиги Конференций (08.09.2022)

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сегодня, 10:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карабаху». Коэффициент на их победу составит 1.16. Успех «Кайрата» оцениваются по коэффициенту 19 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 7.4.

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 2.2. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.65. «Обе забьют» — 2.45, хотя бы одна команда не забьет – 1.55.

Форма команд

«Базель» является опытным еврокубковым бойцом, правда команда достаточно давно не выступала в Лиге Чемпионов. Вот и сейчас швейцарский клуб выступит в турнире рангом ниже и постарается выиграть свою группу, чтобы продолжить участие в плей-офф. В чемпионате страны команда идет только на восьмом месте, а в двух последних матчах проиграла «Сьону» (1:2) и одолела «Цюрих» (4:2).

Для «Пюника» большое событие попасть в групповой турнир Лиги Конференций, ведь в память не приходит последнее выступления армянской команды в еврокубках далее стадии квалификации плей-офф. Команда может поиграть в свое удовольствие и побороться с более сильными клубами, чем в чемпионате. В прошлом поединке «Пюник» минимально обыграл «Лернаин Арцах» (1:0), а немного ранее крупно переиграли «Ноа» (3:0).

Информация для ставок

«Базель» смог одержать только четыре победы из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять последних матчей «Пюника» завершились исходом «обе забьют — нет»

Швейцарский клуб забивал в восьми из десяти последних домашних матчей

Прогноз

«Базель» на голову выше «Пюника» даже в таком состоянии, когда у клуба не все ладится в чемпионате. Предполагаем, что гости не смогут забить в этой встрече и предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.