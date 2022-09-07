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«Базель» — «Пюник». Прогноз на матч Лиги Конференций (08.09.2022)

сегодня, 10:45
Базель

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карабаху». Коэффициент на их победу составит 1.16. Успех «Кайрата» оцениваются по коэффициенту 19 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 7.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.157.5519.69
Лига Ставок 1.15 7.60 16.00
Мелбет 1.14 7.50 17.00
1XBET 1.14 7.50 17.00

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 2.2. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.65. «Обе забьют» — 2.45, хотя бы одна команда не забьет – 1.55.

Форма команд

«Базель» является опытным еврокубковым бойцом, правда команда достаточно давно не выступала в Лиге Чемпионов. Вот и сейчас швейцарский клуб выступит в турнире рангом ниже и постарается выиграть свою группу, чтобы продолжить участие в плей-офф. В чемпионате страны команда идет только на восьмом месте, а в двух последних матчах проиграла «Сьону» (1:2) и одолела «Цюрих» (4:2).

Для «Пюника» большое событие попасть в групповой турнир Лиги Конференций, ведь в память не приходит последнее выступления армянской команды в еврокубках далее стадии квалификации плей-офф. Команда может поиграть в свое удовольствие и побороться с более сильными клубами, чем в чемпионате. В прошлом поединке «Пюник» минимально обыграл «Лернаин Арцах» (1:0), а немного ранее крупно переиграли «Ноа» (3:0).

Информация для ставок

  • «Базель» смог одержать только четыре победы из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Девять последних матчей «Пюника» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Швейцарский клуб забивал в восьми из десяти последних домашних матчей

Прогноз

«Базель» на голову выше «Пюника» даже в таком состоянии, когда у клуба не все ладится в чемпионате. Предполагаем, что гости не смогут забить в этой встрече и предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.50 2.04 1.78
Лига Ставок 2.64 1.40 2.13 1.63
Мелбет 2.52 1.46
1XBET 2.52 1.46
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:06
Базель фаворит матча
Гость
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